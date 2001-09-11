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Раздел: Авто  
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В Украине построят платную трассу

В Украине построят платную трассу Министр инфраструктуры утверждает, что плата за проезд будет низкой.

Новая трасса направлением «Одесса-Киев» может быть построена в ближайшем будущем. Она станет платной, - сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автовод.

По его словам, министерство рассматривает возможность запуска проекта платных концессионных дорог по двум направлениям: «Третья Киевская кольцевая автодорога» и автодорога «Киев - Одесса».

При этом в министерстве подчеркивают, что запуск платной автодороги возможен только в случае строительства параллельной уже существующим автодорогам концессионной трассы.

По словам министра, плата за проезд будет символической, однако такое введение поможет пополнить бюджет, а вырученные средства пойдут на ремонт украинских дорог.

Министр уточнил, что платной дорогой станет именно новая трасса Киев-Одесса, так как Одесса является очень привлекательным городом для инвесторов, и появление платной трассы, соединяющей Одессу и Киев, связано с большими перспективами.

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В.Омелян также отметил, что сейчас правительство рассматривает еще один вариант – часть трасс государственного значения может быть передана в собственность частных лиц.
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 Теги: Одесса, Киев, трасса

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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