» » Mercedes-Benz придумал беспилотник-трансформер
Раздел: Авто  
0

Mercedes-Benz придумал беспилотник-трансформер

Mercedes-Benz придумал беспилотник-трансформерПрототип научили «общаться» с другими участниками движения.

Компания Mercedes-Benz представила прототип беспилотного фургона будущего под названием Vision Urbanetic. Концепт представляет собой платформу с электрической силовой установкой и модулем искусственного интеллекта, на которую можно установить грузовой или пассажирский модуль.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Общая длина Vision Urbanetic составляет 5,14 метра, длина грузовой платформы - 3,17 метра. В режиме райдшеринга прототип может перевозить до 12 пассажиров, при установке двухуровневого грузового модуля - до 10 европоддонов EPAL. Последний также может быть оборудован системой автоматической сортировки и выдачи товара для доставки «последней мили».

Концепция использования Vision Urbanetic предусматривает увеличение пассажиропотока и количества перевозимых грузов без существенного изменения текущей инфраструктуры и без использования дополнительного транспорта. Прототип должен стать частью экосистемы, которая будет реагировать и подстраиваться под постоянно меняющиеся транспортные задачи, например, находить потенциальных пассажиров, определяя большие скопления людей.

Прототип также научили «общаться» с другими участниками движения при помощи LED-панели, установленной в передней части. Она создает эффект «цифровой тени», проецируя ее на боковину кузова, уведомляя пешехода или велосипедиста, что беспилотник их увидел.

Читайте также: Mercedes-Benz похвалилась своей новинкой

Для этого Vision Urbanetic оборудован вычислительной AI-платформой с возможностью самообучения, которая в режиме реального времени анализирует трафик, планирует поставки товаров и способна реагировать на текущие транспортные потребности города.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Mercedes-Benz, беспилотник-транформер

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:12 » Автор: Едгар Букмирза
     235
     0

Похожие новости по теме

Автомобиль-трансформер от Mercedes-Benz презентовали в Копенгагене Автомобиль-трансформер от Mercedes-Benz презентовали в Копенгагене

Производитель назвал свой продукт Vision URBANETIC.

Mercedes-Maybach представил самое длинное купе в мире Mercedes-Maybach представил самое длинное купе в мире

Концепт-кар Vision Mercedes-Maybach 6 получил четыре электрических двигателя.

Mercedes-Benz представил прототип автобуса будущего Mercedes-Benz представил прототип автобуса будущего

Концепт Future Bus испытали на трассе в Нидерландах.

Mercedes показал беспилотный минивэн Mercedes показал беспилотный минивэн

Немцы рассекретили прототип Vision Tokyo с водородной силовой установкой.

Mercedes-Benz опубликовала тизер беспилотного минивэна Mercedes-Benz опубликовала тизер беспилотного минивэна

Компания показала тизер концепт-кара для Токийского моторшоу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх