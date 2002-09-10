Раздел: Авто
Mercedes-Benz придумал беспилотник-трансформер
Прототип научили «общаться» с другими участниками движения.
Компания Mercedes-Benz представила прототип беспилотного фургона будущего под названием Vision Urbanetic. Концепт представляет собой платформу с электрической силовой установкой и модулем искусственного интеллекта, на которую можно установить грузовой или пассажирский модуль.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Общая длина Vision Urbanetic составляет 5,14 метра, длина грузовой платформы - 3,17 метра. В режиме райдшеринга прототип может перевозить до 12 пассажиров, при установке двухуровневого грузового модуля - до 10 европоддонов EPAL. Последний также может быть оборудован системой автоматической сортировки и выдачи товара для доставки «последней мили».
Концепция использования Vision Urbanetic предусматривает увеличение пассажиропотока и количества перевозимых грузов без существенного изменения текущей инфраструктуры и без использования дополнительного транспорта. Прототип должен стать частью экосистемы, которая будет реагировать и подстраиваться под постоянно меняющиеся транспортные задачи, например, находить потенциальных пассажиров, определяя большие скопления людей.
Прототип также научили «общаться» с другими участниками движения при помощи LED-панели, установленной в передней части. Она создает эффект «цифровой тени», проецируя ее на боковину кузова, уведомляя пешехода или велосипедиста, что беспилотник их увидел.
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Для этого Vision Urbanetic оборудован вычислительной AI-платформой с возможностью самообучения, которая в режиме реального времени анализирует трафик, планирует поставки товаров и способна реагировать на текущие транспортные потребности города.
Компания Mercedes-Benz представила прототип беспилотного фургона будущего под названием Vision Urbanetic. Концепт представляет собой платформу с электрической силовой установкой и модулем искусственного интеллекта, на которую можно установить грузовой или пассажирский модуль.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Общая длина Vision Urbanetic составляет 5,14 метра, длина грузовой платформы - 3,17 метра. В режиме райдшеринга прототип может перевозить до 12 пассажиров, при установке двухуровневого грузового модуля - до 10 европоддонов EPAL. Последний также может быть оборудован системой автоматической сортировки и выдачи товара для доставки «последней мили».
Концепция использования Vision Urbanetic предусматривает увеличение пассажиропотока и количества перевозимых грузов без существенного изменения текущей инфраструктуры и без использования дополнительного транспорта. Прототип должен стать частью экосистемы, которая будет реагировать и подстраиваться под постоянно меняющиеся транспортные задачи, например, находить потенциальных пассажиров, определяя большие скопления людей.
Прототип также научили «общаться» с другими участниками движения при помощи LED-панели, установленной в передней части. Она создает эффект «цифровой тени», проецируя ее на боковину кузова, уведомляя пешехода или велосипедиста, что беспилотник их увидел.
Читайте также: Mercedes-Benz похвалилась своей новинкой
Для этого Vision Urbanetic оборудован вычислительной AI-платформой с возможностью самообучения, которая в режиме реального времени анализирует трафик, планирует поставки товаров и способна реагировать на текущие транспортные потребности города.
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