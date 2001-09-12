Раздел: Авто
Nissan показала первое изображение нового кроссовера
Презентация автомобиля состоится для индийского рынка.
Компания Nissan постепенно стала рассекречивать версию кроссовера Kicks для Индии. Впервые модель была показана два года назад, и уже в следующем году география продаж будет расширена, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1od.in.ua.
Отметим, что новый вариант будет построен на базе платформы В0. В прошлом месяце были показаны фотографии прототипа, теперь же производитель решил опубликовать официальные изображения серийной модификации.
К сожалению, изображение не раскрывает детали экстерьера будущей новинки, однако, общие черты все же понятны. Сразу бросаются в глаза видоизмененные бампера и задние фары. Изменилась и форма решетки радиатора.
Если верить источнику, то паркетник в Индии будет оснащаться полуторалитровым мотором с отдачей в 106 лошадиных сил, или же дизельным агрегатом с таким же объемом отдачей в 110 лошадиных сил. В Поднебесной же модель доступна с атмосферным мотором мощностью в 125 лошадиных сил, а в Штатах бензиновый мотор имеет объем в 1.6 литра и отдачу в 114 лошадей.
Читайте также: BMW представила модификации двух моделей
Отметим, что в связи с переходом на новую платформу есть большие шансы на то, что модель выйдет и на рынок нашей страны.
Компания Nissan постепенно стала рассекречивать версию кроссовера Kicks для Индии. Впервые модель была показана два года назад, и уже в следующем году география продаж будет расширена, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1od.in.ua.
Отметим, что новый вариант будет построен на базе платформы В0. В прошлом месяце были показаны фотографии прототипа, теперь же производитель решил опубликовать официальные изображения серийной модификации.
К сожалению, изображение не раскрывает детали экстерьера будущей новинки, однако, общие черты все же понятны. Сразу бросаются в глаза видоизмененные бампера и задние фары. Изменилась и форма решетки радиатора.
Если верить источнику, то паркетник в Индии будет оснащаться полуторалитровым мотором с отдачей в 106 лошадиных сил, или же дизельным агрегатом с таким же объемом отдачей в 110 лошадиных сил. В Поднебесной же модель доступна с атмосферным мотором мощностью в 125 лошадиных сил, а в Штатах бензиновый мотор имеет объем в 1.6 литра и отдачу в 114 лошадей.
Читайте также: BMW представила модификации двух моделей
Отметим, что в связи с переходом на новую платформу есть большие шансы на то, что модель выйдет и на рынок нашей страны.
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