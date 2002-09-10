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Раздел: Авто  
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BMW научила мотоцикл ездить без водителя

BMW научила мотоцикл ездить без водителя Такие мотоциклы гораздо безопаснее обычных.

Мотоцикл BMW с системой беспилотного управления полностью автономен и не нуждается в райдере. Он сам начинает движение и сам встает на подножку, останавливаясь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Первый беспилотный мотоцикл BMW создан на базе модели R1200GS - 100-сильного большого турэндуро массой 225 кг.

Подразделение BMW Motorrad сняло про свой первый беспилотный мотоцикл видеоролик, в котором демонстрируется не только его умение ездить самостоятельно, но и рассказывается об особенностях двухколесного беспилотника и о том, как велись работы.

Разработчики уверены, что, будучи оснащенными подобными системами, мотоциклы станут гораздо безопаснее не только для новичков, но и для опытных райдеров.

В продажу показанный в видеоролике беспилотный BMW R1200GS не поступит. Как такового беспилотника не планируется. В компании намерены использовать лишь некоторые аспекты технологии, которые станут системами помощи райдеру, но никак не заменят его. Беспилотник же был создан в качестве эксперимента.

Предполагается, что новые технологии, интегрированные в мотоциклы BMW, будут контролировать устойчивость двухколесной техники. Электронные системы помогут выстраивать наиболее безопасную траекторию объезда препятствия, а гироскопы повысят устойчивость мотоциклов в экстремальных ситуациях.

Подразделение BMW Motorrad является пионером в области создания полноценных беспилотных мотоциклов. Ранее, в 2017 году, Honda представила подобный мотоцикл с технологией Honda Riding Assist. Но это не полноценный беспилотник. Все, что он мог - балансировать на месте и на небольших скоростях, а также следовать за владельцем, поворачивая руль.

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Двумя годами до этого, в 2015-м, Yamaha создала робота, который был запрограммирован управлять спортивным мотоциклом YZF-R1M на скоростях до 200 км/ч. По сути это и был робот, который занимал место райдера, но не беспилотник.

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 Теги: BMW, мотоцикл

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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