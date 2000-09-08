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Раздел: Авто  
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Бронеавтомобиль КрАЗ-Фиона поразил своими возможностями

Бронеавтомобиль КрАЗ-Фиона поразил своими возможностямиFiona-APC создан на базе шасси автомобиля-вездехода КрАЗ-6322 (6х6).

Расскажем подробнее о трехосном бронеавтомобиле КрАЗ-6322 Fiona (6х6), изготовленном на Кременчугском автозаводе в партнерстве с канадско-эмиратской компанией Streit Group, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Fiona-APC подходит для выполнения боевых задач как в городских условиях, так и на условиях полного бездорожья. Автомобиль полностью бронированный, он спроектирован для защиты пассажиров от баллистических угроз с любого угла. Все компоненты автомобиля модифицированы для поддержания веса брони. Колеса автомобиля оснащены системой "run-flat". Салон автомобиля может изменяться под различные требования заказчика.

Fiona-APC создан на базе шасси автомобиля-вездехода КрАЗ-6322 (6х6). Он может оборудоваться различными типами двигателей различных производителей. На данном образце, по заказу потребителя, установлен дизельный двигатель мощностью 330 л.с., сцепление MFZ-430 и коробка передач Fast Gear. Автомобиль имеет гидравлический привод задних дверей, оборудован поисковыми фарами, электрической лебедкой, камерой заднего вида, поворотной турелью с местом для крепления оружия, крюком для буксировки.

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Напомним, что бронеавтомобиль Fiona-APC впервые показан в начале текущего года на Международной выставке вооружений "IDEX-2015" в ОАЭ, где вызвал небывалый интерес у посетителей. Ежедневные демонстрационные заезды по полигону выставки показали зрителям все достоинства и возможности этого бронеавтомобиля-вездехода. И неудивительно, что прямо с выставки Fiona-APC отправился зарубежному покупателю и в Украину не вернулся.

Бронеавтомобиль КрАЗ-Фиона поразил своими возможностями
Бронеавтомобиль КрАЗ-Фиона поразил своими возможностями
Бронеавтомобиль КрАЗ-Фиона поразил своими возможностями
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 Теги: КрАЗ, бронеавтомобиль

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Сегодня, 09:53 » Автор: Богдан Процив
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