Раздел: Авто
Бронеавтомобиль КрАЗ-Фиона поразил своими возможностями
Fiona-APC создан на базе шасси автомобиля-вездехода КрАЗ-6322 (6х6).
Расскажем подробнее о трехосном бронеавтомобиле КрАЗ-6322 Fiona (6х6), изготовленном на Кременчугском автозаводе в партнерстве с канадско-эмиратской компанией Streit Group, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Fiona-APC подходит для выполнения боевых задач как в городских условиях, так и на условиях полного бездорожья. Автомобиль полностью бронированный, он спроектирован для защиты пассажиров от баллистических угроз с любого угла. Все компоненты автомобиля модифицированы для поддержания веса брони. Колеса автомобиля оснащены системой "run-flat". Салон автомобиля может изменяться под различные требования заказчика.
Fiona-APC создан на базе шасси автомобиля-вездехода КрАЗ-6322 (6х6). Он может оборудоваться различными типами двигателей различных производителей. На данном образце, по заказу потребителя, установлен дизельный двигатель мощностью 330 л.с., сцепление MFZ-430 и коробка передач Fast Gear. Автомобиль имеет гидравлический привод задних дверей, оборудован поисковыми фарами, электрической лебедкой, камерой заднего вида, поворотной турелью с местом для крепления оружия, крюком для буксировки.
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Напомним, что бронеавтомобиль Fiona-APC впервые показан в начале текущего года на Международной выставке вооружений "IDEX-2015" в ОАЭ, где вызвал небывалый интерес у посетителей. Ежедневные демонстрационные заезды по полигону выставки показали зрителям все достоинства и возможности этого бронеавтомобиля-вездехода. И неудивительно, что прямо с выставки Fiona-APC отправился зарубежному покупателю и в Украину не вернулся.
Расскажем подробнее о трехосном бронеавтомобиле КрАЗ-6322 Fiona (6х6), изготовленном на Кременчугском автозаводе в партнерстве с канадско-эмиратской компанией Streit Group, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Fiona-APC подходит для выполнения боевых задач как в городских условиях, так и на условиях полного бездорожья. Автомобиль полностью бронированный, он спроектирован для защиты пассажиров от баллистических угроз с любого угла. Все компоненты автомобиля модифицированы для поддержания веса брони. Колеса автомобиля оснащены системой "run-flat". Салон автомобиля может изменяться под различные требования заказчика.
Fiona-APC создан на базе шасси автомобиля-вездехода КрАЗ-6322 (6х6). Он может оборудоваться различными типами двигателей различных производителей. На данном образце, по заказу потребителя, установлен дизельный двигатель мощностью 330 л.с., сцепление MFZ-430 и коробка передач Fast Gear. Автомобиль имеет гидравлический привод задних дверей, оборудован поисковыми фарами, электрической лебедкой, камерой заднего вида, поворотной турелью с местом для крепления оружия, крюком для буксировки.
Читайте также: Легендарный украинский грузовик продают за 3600 долларов
Напомним, что бронеавтомобиль Fiona-APC впервые показан в начале текущего года на Международной выставке вооружений "IDEX-2015" в ОАЭ, где вызвал небывалый интерес у посетителей. Ежедневные демонстрационные заезды по полигону выставки показали зрителям все достоинства и возможности этого бронеавтомобиля-вездехода. И неудивительно, что прямо с выставки Fiona-APC отправился зарубежному покупателю и в Украину не вернулся.
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