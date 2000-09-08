Раздел: Авто
Hyundai выпустит водородный грузовик
Новая модель отличается не только наличием уникального для сегмента грузовиков силового агрегата, но и дизайном.
Компания Hyundai Motor в ближайшем будущем пополнит линейку экологических моделей грузовиком с силовой установкой, работающей на водородных топливных элементах. То, как будет выглядеть автомобиль, можно увидеть на предоставленном компанией эскизе. Производство модели стартует в 2019 году, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
После того, как в модельной линейке Hyundai появились водородные кроссоверы ix35 Fuel Cell и NEXO, компания решила обратить внимание на сегмент крупного коммерческого транспорта и разработать первую модель грузовика с силовой установкой на водородных топливных элементах.
Новая модель отличается не только наличием уникального для сегмента грузовиков силового агрегата, но и дизайном, который в значительной степени отличается от стилистики, присущей автомобилям коммерческой линейки бренда. Дизайнеры Hyundai сделали акцент на простоте и чистоте линий кабины и кузова, аэродинамической эффективности, которая достигается благодаря применению спойлера и бокового обвеса специальной формы.
Особое внимание дизайнеры уделили оформлению решетки радиатора - она олицетворяет геометрическое изображение молекул водорода. Об экологичности модели свидетельствуют и элементы графики голубого цвета, которые нанесены на кабину и кузов грузовика.
Мировая премьера автомобиля состоится 20 сентября 2018 года на Международной выставке коммерческого транспорта в Ганновере. Во время презентации представители компании озвучат планы по поставкам модели на европейский рынок, а также обнародуют технические характеристики автомобиля.
Читайте также: В Украине снизились цены на кроссовер Hyundai Creta
Отметим, что помимо разработки моделей коммерческого транспорта с применением технологии Fuel Cell, Hyundai Motor активно проводит испытания системы автономного вождения для грузовиков. В августе компания провела пробный заезд грузовика Xcient, который преодолел расстояние в 40 км между городами Ийван и Инчхон (Южная Корея) используя технологию автономного вождения третьего уровня. В планах компании пополнить линейку крупногабаритного коммерческого транспорта полностью автономными моделями до 2020 года.
Компания Hyundai Motor в ближайшем будущем пополнит линейку экологических моделей грузовиком с силовой установкой, работающей на водородных топливных элементах. То, как будет выглядеть автомобиль, можно увидеть на предоставленном компанией эскизе. Производство модели стартует в 2019 году, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
После того, как в модельной линейке Hyundai появились водородные кроссоверы ix35 Fuel Cell и NEXO, компания решила обратить внимание на сегмент крупного коммерческого транспорта и разработать первую модель грузовика с силовой установкой на водородных топливных элементах.
Новая модель отличается не только наличием уникального для сегмента грузовиков силового агрегата, но и дизайном, который в значительной степени отличается от стилистики, присущей автомобилям коммерческой линейки бренда. Дизайнеры Hyundai сделали акцент на простоте и чистоте линий кабины и кузова, аэродинамической эффективности, которая достигается благодаря применению спойлера и бокового обвеса специальной формы.
Особое внимание дизайнеры уделили оформлению решетки радиатора - она олицетворяет геометрическое изображение молекул водорода. Об экологичности модели свидетельствуют и элементы графики голубого цвета, которые нанесены на кабину и кузов грузовика.
Мировая премьера автомобиля состоится 20 сентября 2018 года на Международной выставке коммерческого транспорта в Ганновере. Во время презентации представители компании озвучат планы по поставкам модели на европейский рынок, а также обнародуют технические характеристики автомобиля.
Читайте также: В Украине снизились цены на кроссовер Hyundai Creta
Отметим, что помимо разработки моделей коммерческого транспорта с применением технологии Fuel Cell, Hyundai Motor активно проводит испытания системы автономного вождения для грузовиков. В августе компания провела пробный заезд грузовика Xcient, который преодолел расстояние в 40 км между городами Ийван и Инчхон (Южная Корея) используя технологию автономного вождения третьего уровня. В планах компании пополнить линейку крупногабаритного коммерческого транспорта полностью автономными моделями до 2020 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
155
0
Также советуем посмотреть
- Относительно объединения «Оппоблока» и «За жизнь»
- ГПУ продолжает расследование в отношении Александра Захарченко
- Патриотическая украинская игра вызвала истерику у росСМИ
- Что сломает главный стереотип об Украине
- Конкуренты знатно потролилли новый iPhone
- О связях Тимошенко с кремлевским режимом
- Ревнивая собака придумала забавный способ привлечь внимание
- Морпехи и авиация ВСУ провели совместную тренировку
- Про Тимошенко і хамелеона
- В небе Канады засняли странное явление
- Цирковые трюки и газ
- Наблюдатели ОБСЕ обнаружили Грады боевиков
- Сеть покорила панда, влюбленная в свою смотрительницу
- Украина вступает в период серьезных вызовов
- Боевики 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе
- Сеть развеселил смелый пес, который не боится ездить на «Харлее»
- Неприятности случаются со всеми: фотоприколы
- РПЦ экстренно созывает заседание Синода из-за украинского вопроса
- Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора
- Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
- Дожить до пятницы: десятка отличных анекдотов
- Кличко не хочет баллотироваться в президенты
- Сеть в восторге: британец научил кота стучать в дверь
- В Украине отметили рост коррупции
- «Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
- В Украине требуют прекратить поставки сырья на крымский "Титан"
- Свадебные снимки, которые будут веселить всю семейную жизнь
- Соцсети с юмором отреагировали на подозрение Омеляну
- Украинский шоумен покорил Сеть забавной пародией
- Непокаране зло завжди повертається
Оставьте свой комментарий