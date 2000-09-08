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Раздел: Авто  
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Hyundai выпустит водородный грузовик

Hyundai выпустит водородный грузовикНовая модель отличается не только наличием уникального для сегмента грузовиков силового агрегата, но и дизайном.

Компания Hyundai Motor в ближайшем будущем пополнит линейку экологических моделей грузовиком с силовой установкой, работающей на водородных топливных элементах. То, как будет выглядеть автомобиль, можно увидеть на предоставленном компанией эскизе. Производство модели стартует в 2019 году, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

После того, как в модельной линейке Hyundai появились водородные кроссоверы ix35 Fuel Cell и NEXO, компания решила обратить внимание на сегмент крупного коммерческого транспорта и разработать первую модель грузовика с силовой установкой на водородных топливных элементах.

Новая модель отличается не только наличием уникального для сегмента грузовиков силового агрегата, но и дизайном, который в значительной степени отличается от стилистики, присущей автомобилям коммерческой линейки бренда. Дизайнеры Hyundai сделали акцент на простоте и чистоте линий кабины и кузова, аэродинамической эффективности, которая достигается благодаря применению спойлера и бокового обвеса специальной формы.

Особое внимание дизайнеры уделили оформлению решетки радиатора - она олицетворяет геометрическое изображение молекул водорода. Об экологичности модели свидетельствуют и элементы графики голубого цвета, которые нанесены на кабину и кузов грузовика.

Мировая премьера автомобиля состоится 20 сентября 2018 года на Международной выставке коммерческого транспорта в Ганновере. Во время презентации представители компании озвучат планы по поставкам модели на европейский рынок, а также обнародуют технические характеристики автомобиля.

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Отметим, что помимо разработки моделей коммерческого транспорта с применением технологии Fuel Cell, Hyundai Motor активно проводит испытания системы автономного вождения для грузовиков. В августе компания провела пробный заезд грузовика Xcient, который преодолел расстояние в 40 км между городами Ийван и Инчхон (Южная Корея) используя технологию автономного вождения третьего уровня. В планах компании пополнить линейку крупногабаритного коммерческого транспорта полностью автономными моделями до 2020 года.
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 Теги: Hyundai, грузовик

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Сегодня, 13:18 » Автор: Богдан Процив
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