Раздел: Авто
Toyota выпустила новый спортивный хетчбек
Yaris GR Sport это извинение Toyota перед европейскими покупателями, которым не достался Toyota Yaris GRMN.
Это не самый спортивный Yaris в модельном ряду, но специальные амортизаторы, мощные стабилизаторы поперечной устойчивости и почти гоночная резина превращают его в серьезный аппарат, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Motorglobe
По сути новый Yaris GR Sport это извинение Toyota перед европейскими покупателями, которым не достался Toyota Yaris GRMN. Практически гоночный хетчбек, но выпущенный очень небольшим тиражом. GR Sport не настолько мощный, как GRMN, но запалу в нем намного больше, чем в стандартном девичьем хетчбеке. И уже после дебюта на Парижском автосалоне, его можно будет купить в Европе.
Линейка GR Sport, как и обещали в Toyota, это шаг назад по сравнению со спортивной серией GRMN. Все доработки здесь направлены на получение лучшей управляемости. Главная из них – амортизаторы Sachs Performance и более мощные стабилизаторы поперечной устойчивости, которые разом занизили подвеску на 11 миллиметров по сравнению со стандартным Yaris.
Кроме подвески, спорта в новой версии Yaris не так много. Это черные 17-дюймовые колесные диски и спортивные шины Bridgestone Potenza RE50, черная крыша и спойлер над дверью багажника. Все остальное – по мелочам: черные корпуса зеркал заднего вида, черный молдинг над порогами, черная решетка радиатора и отделка противотуманных фар. За доплату можно получить еще красные акценты на переднем спойлере и на заднем бампере.
В салоне установлены спортивные сиденья с комбинированной обивкой, черная приборная панель и отделка из замши и хрома. У купе Toyota 86 малыш позаимствовал почти гоночный трехспициевый руль, но мощнее все рано не стал.
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В отличие от того же трехдверного Yaris GRMN, который оснащается 1,8-литровым наддувным двигателем, новый Yaris GR Sport предлагается только с пятью дверями и с гибридным полуторалитровым мотором. Все подробности о котором появятся уже в Париже.
Это не самый спортивный Yaris в модельном ряду, но специальные амортизаторы, мощные стабилизаторы поперечной устойчивости и почти гоночная резина превращают его в серьезный аппарат, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Motorglobe
По сути новый Yaris GR Sport это извинение Toyota перед европейскими покупателями, которым не достался Toyota Yaris GRMN. Практически гоночный хетчбек, но выпущенный очень небольшим тиражом. GR Sport не настолько мощный, как GRMN, но запалу в нем намного больше, чем в стандартном девичьем хетчбеке. И уже после дебюта на Парижском автосалоне, его можно будет купить в Европе.
Линейка GR Sport, как и обещали в Toyota, это шаг назад по сравнению со спортивной серией GRMN. Все доработки здесь направлены на получение лучшей управляемости. Главная из них – амортизаторы Sachs Performance и более мощные стабилизаторы поперечной устойчивости, которые разом занизили подвеску на 11 миллиметров по сравнению со стандартным Yaris.
Кроме подвески, спорта в новой версии Yaris не так много. Это черные 17-дюймовые колесные диски и спортивные шины Bridgestone Potenza RE50, черная крыша и спойлер над дверью багажника. Все остальное – по мелочам: черные корпуса зеркал заднего вида, черный молдинг над порогами, черная решетка радиатора и отделка противотуманных фар. За доплату можно получить еще красные акценты на переднем спойлере и на заднем бампере.
В салоне установлены спортивные сиденья с комбинированной обивкой, черная приборная панель и отделка из замши и хрома. У купе Toyota 86 малыш позаимствовал почти гоночный трехспициевый руль, но мощнее все рано не стал.
Читайте также: Zenos выпустила новый спорткар
В отличие от того же трехдверного Yaris GRMN, который оснащается 1,8-литровым наддувным двигателем, новый Yaris GR Sport предлагается только с пятью дверями и с гибридным полуторалитровым мотором. Все подробности о котором появятся уже в Париже.
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