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Раздел: Авто  
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Toyota и Lexus оснастят инновационной системой против угона

Toyota и Lexus оснастят инновационной системой против угона Специальные метки позволят выявлять угнанные машины.

Автомобили марок Toyota и Lexus являются самыми угоняемыми в мире и потому в компании разработали способ защиты от автоворов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Теперь на кузова и детали машин этих японских брендов будут наносить микрочипы в виде точек, что позволит полицейским и страховщикам отслеживать украденное авто.

Таким образом, будет легко узнать, числится ли автомобиль в угоне. Увидеть точки невооруженных глазом будет невозможно, и считывать их можно будет только при помощи спецоборудования.

Помимо микроточек, машины защищены VIN-кодом, но если последний для угонщиков не проблема и они с легкостью его подделывают, то с новой разработкой им не справиться, даже при замене некоторых запчастей.

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Первыми авто, которые японцы решили обезопасить стали Lexus ES и Lexus UX.

Toyota и Lexus оснастят инновационной системой против угона
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 Теги: Toyota, Lexus, угон

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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