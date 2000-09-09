Раздел: Авто
Toyota и Lexus оснастят инновационной системой против угона
Специальные метки позволят выявлять угнанные машины.
Автомобили марок Toyota и Lexus являются самыми угоняемыми в мире и потому в компании разработали способ защиты от автоворов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Теперь на кузова и детали машин этих японских брендов будут наносить микрочипы в виде точек, что позволит полицейским и страховщикам отслеживать украденное авто.
Таким образом, будет легко узнать, числится ли автомобиль в угоне. Увидеть точки невооруженных глазом будет невозможно, и считывать их можно будет только при помощи спецоборудования.
Помимо микроточек, машины защищены VIN-кодом, но если последний для угонщиков не проблема и они с легкостью его подделывают, то с новой разработкой им не справиться, даже при замене некоторых запчастей.
Читайте также: Nissan обновил одну из самых продаваемых моделей
Первыми авто, которые японцы решили обезопасить стали Lexus ES и Lexus UX.
Автомобили марок Toyota и Lexus являются самыми угоняемыми в мире и потому в компании разработали способ защиты от автоворов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Теперь на кузова и детали машин этих японских брендов будут наносить микрочипы в виде точек, что позволит полицейским и страховщикам отслеживать украденное авто.
Таким образом, будет легко узнать, числится ли автомобиль в угоне. Увидеть точки невооруженных глазом будет невозможно, и считывать их можно будет только при помощи спецоборудования.
Помимо микроточек, машины защищены VIN-кодом, но если последний для угонщиков не проблема и они с легкостью его подделывают, то с новой разработкой им не справиться, даже при замене некоторых запчастей.
Читайте также: Nissan обновил одну из самых продаваемых моделей
Первыми авто, которые японцы решили обезопасить стали Lexus ES и Lexus UX.
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