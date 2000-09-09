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Раздел: Авто  
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В Сети показали "зубастый" Chevrolet SSR

В Сети показали "зубастый" Chevrolet SSRПоявился автомобиль Chevrolet SSR в исполнении DinoSSauR.

Недавно в шоуруме North Freeway Hyundai появился автомобиль Chevrolet SSR в исполнении DinoSSauR. Стоит отметить, что модель и в стандартном варианте выглядит довольно необычно, а в новой модификации она стала еще более странной, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

В шоурум Hyundai машина попала по программе обмена Trade-in. Передняя часть авто получила фары, которые имитируют глаза рептилий, вместо радиаторной решетки на бампере красуются зубы, а капот выполнен в форме ноздрей животного.

У транспортного средства появился баллон с углекислым газом, который применяется для дымовой машины. Кроме того, автомобиль может громко воспроизводить страшные звуки благодаря новой аудиосистеме.

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В движение авто приводится 6-литровым мотором на 390 л.с., с которым работает 6-скоростная механическая КПП. Chevrolet SSR DinoSSauR продается в Техасе, его стоимость составляет 32 тысячи долларов.
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 Теги: Chevrolet SSR, тюнинг

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Сегодня, 09:37 » Автор: Алена Шимко
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