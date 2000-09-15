Раздел: Авто
Mercedes-Benz показал первое фото нового «заряженного» хэтчбека
На просторах Сети появилось тизерное изображение новинки.
Mercedes-Benz привезет на Парижский автосалон свой новый небольшой «заряженный» хэтчбек Mercedes-AMG A35, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
При просмотре тизера можно заметить, что «заряженный» хэтчбек Mercedes-AMG A35 обзавелся фирменной светодиодной оптикой.
Также на фото заметна часть решетки радиатора с логотипом AMG. Ранее в сеть попали шпионские фотоснимки, на которых можно было увидеть круглые наконечники выхлопной системы.
В Париж приедет небольшой "заряженный" хэтчбек Mercedes-AMG A35 (ФОТО)
Подкапотное пространство «заряженного» Mercedes-AMG A35 займет бензиновый турбодвигатель объемом 2,0 литра с производительностью 300 лошадиных сил.
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Он приводится в действие 7-скоростной роботизированной трансмиссией с системой полного привода. Mercedes-AMG A35 поборется за клиентов на рынке с Volkswagen Golf R, Audi RS3, BMW 140i и Ford Focus RS.
Mercedes-Benz привезет на Парижский автосалон свой новый небольшой «заряженный» хэтчбек Mercedes-AMG A35, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
При просмотре тизера можно заметить, что «заряженный» хэтчбек Mercedes-AMG A35 обзавелся фирменной светодиодной оптикой.
Также на фото заметна часть решетки радиатора с логотипом AMG. Ранее в сеть попали шпионские фотоснимки, на которых можно было увидеть круглые наконечники выхлопной системы.
В Париж приедет небольшой "заряженный" хэтчбек Mercedes-AMG A35 (ФОТО)
Подкапотное пространство «заряженного» Mercedes-AMG A35 займет бензиновый турбодвигатель объемом 2,0 литра с производительностью 300 лошадиных сил.
Читайте также: Mercedes-Benz показал обновленный кроссовер GLE
Он приводится в действие 7-скоростной роботизированной трансмиссией с системой полного привода. Mercedes-AMG A35 поборется за клиентов на рынке с Volkswagen Golf R, Audi RS3, BMW 140i и Ford Focus RS.
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