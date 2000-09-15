» » Mercedes-Benz показал первое фото нового «заряженного» хэтчбека
Раздел: Авто  
0

Mercedes-Benz показал первое фото нового «заряженного» хэтчбека

Mercedes-Benz показал первое фото нового «заряженного» хэтчбекаНа просторах Сети появилось тизерное изображение новинки.

Mercedes-Benz привезет на Парижский автосалон свой новый небольшой «заряженный» хэтчбек Mercedes-AMG A35, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

При просмотре тизера можно заметить, что «заряженный» хэтчбек Mercedes-AMG A35 обзавелся фирменной светодиодной оптикой.

Также на фото заметна часть решетки радиатора с логотипом AMG. Ранее в сеть попали шпионские фотоснимки, на которых можно было увидеть круглые наконечники выхлопной системы.
В Париж приедет небольшой "заряженный" хэтчбек Mercedes-AMG A35 (ФОТО)
Подкапотное пространство «заряженного» Mercedes-AMG A35 займет бензиновый турбодвигатель объемом 2,0 литра с производительностью 300 лошадиных сил.

Читайте также: Mercedes-Benz показал обновленный кроссовер GLE

Он приводится в действие 7-скоростной роботизированной трансмиссией с системой полного привода. Mercedes-AMG A35 поборется за клиентов на рынке с Volkswagen Golf R, Audi RS3, BMW 140i и Ford Focus RS.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Mercedes-Benz, хэтчбек

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:51 » Автор: Алена Шимко
     387
     0

Похожие новости по теме

Mercedes-Benz показал обновленный кроссовер GLE Mercedes-Benz показал обновленный кроссовер GLE

Компания презентовала новую генерацию кроссовера GLE, показав его на видео и на снимках.

В сети появилась фотография нового Mercedes-Benz CLS 2018 В сети появилась фотография нового Mercedes-Benz CLS 2018

В интернет выложили первое официальное фото нового спорткара Mercedes-Benz CLS 2018

Фотошпионы показали новый кроссовер Mercedes-Benz GLA Фотошпионы показали новый кроссовер Mercedes-Benz GLA

Новый Mercedes планируют выпустить во второй половине 2018 года.

Шпионские фотографии обновленного Mercedes-Benz CLS почти без камуфляжа. Фото Шпионские фотографии обновленного Mercedes-Benz CLS почти без камуфляжа. Фото

Дебют новинки перед широкой публикой состоится в конце июня.

Mercedes-Benz M-класса обзавелся новым салоном. Фото Mercedes-Benz M-класса обзавелся новым салоном. Фото

Обновленный Mercedes-Benz M-класса показал свой салон фотошпионам.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх