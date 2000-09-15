Раздел: Авто
Mercedes-Benz выпустит новую серию электромобилей
В линейке EQ дебютирует кроссовер EQC 400 4Matic.
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz запускает в производство линейку электромобилей EQ. По информации компании, аббревиатура EQ расшифровывается как «электрический интеллект», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
Первым автомобилем с электрическим двигателем от Mercedes-Benz будет полноприводной кроссовер EQC 400 4Matic. По предварительным данным, автомобиль сможет проехать до 450 км на одной зарядке. Ожидается, что он поступит в продажу в 2020 г.
Таким образом, Мерседес-Бенц решил включиться в борьбу за место на рынке электрических кроссоверов премиум-класса, на котором, кстати, уже становится довольно тесно.
Свои варианты подобных автомобилей разрабатывают Porsche, Audi, Jaguar, а также знаменитая Tesla.
Mercedes-Benz вложит более €10 млрд в запуск собственной электрической линейки. К 2020 г. компания намерена увеличить число своих полностью электрических моделей до десяти.
Читайте также: Kia Ceed GT получил ряд интересных изменений
Интересно, что еще в 2010 г. глава Mercedes-Benz Дитер Цетше (Dieter Zetsche) раскритиковал «хайп» вокруг электромобилей, мол, даже через десять лет процентная доля такого вида транспорта на рынке будет незначительной. Однако теперь, представляя первый электрический кроссовер в Стокгольме, он заявил репортерам, что альтернативы электрическим автомобилям нет - и компания займется ими «по полной».
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz запускает в производство линейку электромобилей EQ. По информации компании, аббревиатура EQ расшифровывается как «электрический интеллект», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
Первым автомобилем с электрическим двигателем от Mercedes-Benz будет полноприводной кроссовер EQC 400 4Matic. По предварительным данным, автомобиль сможет проехать до 450 км на одной зарядке. Ожидается, что он поступит в продажу в 2020 г.
Таким образом, Мерседес-Бенц решил включиться в борьбу за место на рынке электрических кроссоверов премиум-класса, на котором, кстати, уже становится довольно тесно.
Свои варианты подобных автомобилей разрабатывают Porsche, Audi, Jaguar, а также знаменитая Tesla.
Mercedes-Benz вложит более €10 млрд в запуск собственной электрической линейки. К 2020 г. компания намерена увеличить число своих полностью электрических моделей до десяти.
Читайте также: Kia Ceed GT получил ряд интересных изменений
Интересно, что еще в 2010 г. глава Mercedes-Benz Дитер Цетше (Dieter Zetsche) раскритиковал «хайп» вокруг электромобилей, мол, даже через десять лет процентная доля такого вида транспорта на рынке будет незначительной. Однако теперь, представляя первый электрический кроссовер в Стокгольме, он заявил репортерам, что альтернативы электрическим автомобилям нет - и компания займется ими «по полной».
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