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Раздел: Авто  
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Mercedes-Benz выпустит новую серию электромобилей

Mercedes-Benz выпустит новую серию электромобилей В линейке EQ дебютирует кроссовер EQC 400 4Matic.

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz запускает в производство линейку электромобилей EQ. По информации компании, аббревиатура EQ расшифровывается как «электрический интеллект», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.

Первым автомобилем с электрическим двигателем от Mercedes-Benz будет полноприводной кроссовер EQC 400 4Matic. По предварительным данным, автомобиль сможет проехать до 450 км на одной зарядке. Ожидается, что он поступит в продажу в 2020 г.

Таким образом, Мерседес-Бенц решил включиться в борьбу за место на рынке электрических кроссоверов премиум-класса, на котором, кстати, уже становится довольно тесно.

Свои варианты подобных автомобилей разрабатывают Porsche, Audi, Jaguar, а также знаменитая Tesla.

Mercedes-Benz вложит более €10 млрд в запуск собственной электрической линейки. К 2020 г. компания намерена увеличить число своих полностью электрических моделей до десяти.

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Интересно, что еще в 2010 г. глава Mercedes-Benz Дитер Цетше (Dieter Zetsche) раскритиковал «хайп» вокруг электромобилей, мол, даже через десять лет процентная доля такого вида транспорта на рынке будет незначительной. Однако теперь, представляя первый электрический кроссовер в Стокгольме, он заявил репортерам, что альтернативы электрическим автомобилям нет - и компания займется ими «по полной».
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 Теги: Mercedes-Benz, электромобили

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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