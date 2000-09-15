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Раздел: Авто  
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Volkswagen поделился масштабными планами по производству электрокаров

Volkswagen поделился масштабными планами по производству электрокаров В ближайшее время производство увеличится до 100 000 единиц в год.

Грандиозный скандал, вошедший в историю под названием "Дизельгейт" , вынудил именитого немецкого автопроизводителя в корне изменить стратегию развития автобренда в целом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Новым приоритетным направлением компании теперь станет экологичный транспорт. Об этом в интервью журналистам рассказал топ-менеджер Volkswagen Томас Ульбрих.

Также он отметил, что начиная с 2020 года автозавод в Цвиккау станет выпускать до 100000 электромобилей в год.

Для этого компания сделала существенное вливание капитала на реконструкцию и обновление оборудования производственных цехов. Кроме этого в планах Volkswagen строительство шестнадцати новых автозаводов.

Компания хочет как можно сильнее закрепиться в данной нише. Ведь остальные именитые участники рынка также не дремлют. Первой массовой моделью станет Volkswagen I. D.

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Подобная стратегия кажется вполне логичной. Важно, чтобы маркетологи компании не ошиблись в расчетах. Ведь заявленные электромобили еще должны и покупать.
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 Теги: Volkswagen, электромобили

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