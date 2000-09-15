» » В Шотландии найдены раритетные модели Land Rover
Раздел: Авто  
0

В Шотландии найдены раритетные модели Land Rover

В Шотландии найдены раритетные модели Land Rover На шотландском складе найдены раритетные Land Rover

В графстве Пиблсшир, находящемся Шотландии, найдены более двадцати винтажных моделей Land Rover, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Среди них имеются и Snow Trac, который принимал участие в съемках телепередачи Salvage Squad.

Наиболее интересной находкой является Land Rover Series IIA Lightweight в упрощенной комплектации, который был выпущен в декабре 68 года.

Будучи одним из самых старых сохранившихся экземпляров модели, этот автомобиль имеет почти нулевой пробег и сохранил всю оригинальную комплектацию за исключением навеса над кузовом, который пришлось заменить из-за разрушения ткани со временем.Машина принимала участие в армейских парадах и была демобилизована в восьмидесятых.

Land Rover Defender 110 - еще одно впечатляющее открытие. Этот экземпляр является пикапом, а не внедорожником, и при этом в его кузове расположен мощный подъемник. Такое решение объяснятся тем, что машина являлась тестовым образцом Defender 110, а именно - образцом, на котором проверялась прочность архитектуры будущей модели.

Читайте также: Land Rover представил яркий кроссовер Evoque Landmark

Наиболее необычной машиной среди всех найденных является экспериментальный тягач для самолетов SRV-1, который, по мнению нынешнего владельца, имел под капотом монструозный двигатель на 12 цилиндров и целых 600 лошадиных сил.

В Шотландии найдены раритетные модели Land Rover
В Шотландии найдены раритетные модели Land Rover
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Шотландия, Land Rover

Загрузка...

Похожие новости по теме

Land Rover сообщил, когда выйдет новый Defender Land Rover сообщил, когда выйдет новый Defender

Производитель подтвердил разработку нового поколения внедорожника Land Rover Defender.

В Британии на аукционе продадут Land Rover Джеймса Бонда В Британии на аукционе продадут Land Rover Джеймса Бонда

Land Rover выставит на аукцион внедорожник Land Rover Defender SVX 2014 модельного года, на котором в фильме «007: Спектр» ездит Джеймс Бонд.

Land Rover представил яркий кроссовер Evoque Landmark Land Rover представил яркий кроссовер Evoque Landmark

Evoque - один из лучших автомобилей модельного ряда Land Rover.

Land Rover Defender превратили в истребитель Land Rover Defender превратили в истребитель

Red Bull придал внедорожнику черты самолета F-22 Raptor.

Land Rover Defender оставят на конвейере Land Rover Defender оставят на конвейере

Из-за популярности модели сроки прекращения производства перенесли.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх