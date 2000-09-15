Раздел: Авто
В Шотландии найдены раритетные модели Land Rover
На шотландском складе найдены раритетные Land Rover
В графстве Пиблсшир, находящемся Шотландии, найдены более двадцати винтажных моделей Land Rover, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Среди них имеются и Snow Trac, который принимал участие в съемках телепередачи Salvage Squad.
Наиболее интересной находкой является Land Rover Series IIA Lightweight в упрощенной комплектации, который был выпущен в декабре 68 года.
Будучи одним из самых старых сохранившихся экземпляров модели, этот автомобиль имеет почти нулевой пробег и сохранил всю оригинальную комплектацию за исключением навеса над кузовом, который пришлось заменить из-за разрушения ткани со временем.Машина принимала участие в армейских парадах и была демобилизована в восьмидесятых.
Land Rover Defender 110 - еще одно впечатляющее открытие. Этот экземпляр является пикапом, а не внедорожником, и при этом в его кузове расположен мощный подъемник. Такое решение объяснятся тем, что машина являлась тестовым образцом Defender 110, а именно - образцом, на котором проверялась прочность архитектуры будущей модели.
Читайте также: Land Rover представил яркий кроссовер Evoque Landmark
Наиболее необычной машиной среди всех найденных является экспериментальный тягач для самолетов SRV-1, который, по мнению нынешнего владельца, имел под капотом монструозный двигатель на 12 цилиндров и целых 600 лошадиных сил.
В графстве Пиблсшир, находящемся Шотландии, найдены более двадцати винтажных моделей Land Rover, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Среди них имеются и Snow Trac, который принимал участие в съемках телепередачи Salvage Squad.
Наиболее интересной находкой является Land Rover Series IIA Lightweight в упрощенной комплектации, который был выпущен в декабре 68 года.
Будучи одним из самых старых сохранившихся экземпляров модели, этот автомобиль имеет почти нулевой пробег и сохранил всю оригинальную комплектацию за исключением навеса над кузовом, который пришлось заменить из-за разрушения ткани со временем.Машина принимала участие в армейских парадах и была демобилизована в восьмидесятых.
Land Rover Defender 110 - еще одно впечатляющее открытие. Этот экземпляр является пикапом, а не внедорожником, и при этом в его кузове расположен мощный подъемник. Такое решение объяснятся тем, что машина являлась тестовым образцом Defender 110, а именно - образцом, на котором проверялась прочность архитектуры будущей модели.
Читайте также: Land Rover представил яркий кроссовер Evoque Landmark
Наиболее необычной машиной среди всех найденных является экспериментальный тягач для самолетов SRV-1, который, по мнению нынешнего владельца, имел под капотом монструозный двигатель на 12 цилиндров и целых 600 лошадиных сил.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter