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Раздел: Авто  
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Чехи представили новый внедорожник

Чехи представили новый внедорожник Bureko 6х6 – новый внедорожник из Чехии

Чешская компания представила на суд общественности полноприводный шестиколесный автомобиль Bureko, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

В качестве базы использован пикап Шевроле Силверадо, предпоследнего поколения. Bureko 6х6 - это не просто удлиненный вариант базового автомобиля. Это - новый внедорожник с задней осью тандемного типа.

Набор накладок полностью изменил экстерьер детища американского автопрома. Отсек для перевозки грузов, внутренняя часть колесных арок, ящики для инвентаря и пороги покрыты специальным покрытием.
Bureko 6х6 – новый внедорожник из Чехии
Базовая версия нового внедорожника комплектуется стандартным двигателем объемом 6.2 литра, выдающим 420 л.с. Такой же мотор ставят на Шевроле Силверадо. На выбор клиентам представлены еще 6 вариантов двигателей, выдающих мощность от 600 до 1200 л.с.

На все комплектации авто устанавливают автоматическую коробку передач. Полный привод подается на все колеса. Имеется стандартная для всех внедорожников блокировка дифференциала.

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Чехи представили новый внедорожник
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 Теги: внедорожник, Чехия

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