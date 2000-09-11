Раздел: Авто
Гоночный Citroen для «Париж-Дакара» выставили на продажу
Цена машины - 160-190 тысяч евро.
Аукционный дом Leclere Motorcars пустит с молотка внедорожный прототип Citroën ZX, построенный в 1991 году для участия в ралли-рейдах. Автомобиль принял участие в пяти гонках за команду Citroen Sport: двух «Ралли Фараонов», двух «Париж-Дакар» и одном ралли-рейде «Париж-Кейптаун». В 1990 году на «Ситроене» выступал финский гонщик Ари Ватанен.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Citroen ZX Rallye Raid оснащен двухлитровым турбомотором, расположенным в пределах базы, который выдает 330 лошадиных сил. Этот же агрегат использовался, но в другой конфигурации, на Peugeot 205 T16. Коробка - семиступенчатая «механика». Масса машина составляет 1450 килограммов, Максимальная скорость полноприводного прототипа - 205 километров в час.
Автомобиль укомплектован самоблокирующимся дифференциалом, кузовом из углепластика, усиленного кевларом, а также каркасом безопасности. Три года назад выставленный на продажу внедорожник прошел полную процедуру восстановления. У него работают все основные узлы и оборудование, кроме маршрутного компьютера.
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В апреле появилось объявление о продаже 148 экземпляров модели Citroen CX. Машины отличались модификациями и техническим состоянием. Среди них были хэтчбеки, универсалы, машины с удлиненной колесной базой, «скорые помощи» и даже специальный «заряженный» вариант GTI для Скандинавии с обогреваемыми креслами.
Аукционный дом Leclere Motorcars пустит с молотка внедорожный прототип Citroën ZX, построенный в 1991 году для участия в ралли-рейдах. Автомобиль принял участие в пяти гонках за команду Citroen Sport: двух «Ралли Фараонов», двух «Париж-Дакар» и одном ралли-рейде «Париж-Кейптаун». В 1990 году на «Ситроене» выступал финский гонщик Ари Ватанен.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Citroen ZX Rallye Raid оснащен двухлитровым турбомотором, расположенным в пределах базы, который выдает 330 лошадиных сил. Этот же агрегат использовался, но в другой конфигурации, на Peugeot 205 T16. Коробка - семиступенчатая «механика». Масса машина составляет 1450 килограммов, Максимальная скорость полноприводного прототипа - 205 километров в час.
Автомобиль укомплектован самоблокирующимся дифференциалом, кузовом из углепластика, усиленного кевларом, а также каркасом безопасности. Три года назад выставленный на продажу внедорожник прошел полную процедуру восстановления. У него работают все основные узлы и оборудование, кроме маршрутного компьютера.
Читайте также: В Украине выставили на продажу раритетный Ferrari
В апреле появилось объявление о продаже 148 экземпляров модели Citroen CX. Машины отличались модификациями и техническим состоянием. Среди них были хэтчбеки, универсалы, машины с удлиненной колесной базой, «скорые помощи» и даже специальный «заряженный» вариант GTI для Скандинавии с обогреваемыми креслами.
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