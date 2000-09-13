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Раздел: Авто  
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Genesis G90 представили на официальном рендере

Genesis G90 представили на официальном рендере Автомобиль получит инновационную 10-ступенчатую трансмиссию.

Южнокорейский автоконцерн работает над новым седаном Genesis G90 следующего модельного года, и разработка транспортного средства находится на финальной стадии, на что указывают шпионские снимки, а также 1-й рендер ТС, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Наиболее заметным изменением в дизайне Genesis G90 2019 можно считать массивную 5-угольную радиаторную решетку. Для автомобиля предусмотрены зауженная головная оптика, другой бампер спереди, светодиодные фонари сзади, объединенные LED-планкой, которая повторяет стоп-сигнал.

Genesis G90 представили на официальном рендере


Подкапотную линейку Genesis G90 2019 представят мотор 3.3 V6 мощностью 370 "коней", а также улучшенные двигатели 3.8 и 5.0 с силой отдачи в 315 и 425 "коней" соответственно. В тандеме с ним будет трудится инновационная 10-ступенчатая автоматическая коробка передач, которая передает крутящий момент на задний или полный привод.

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Планируется, что обновленный седан покажут до конца этого года.

Genesis G90 представили на официальном рендере
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 Теги: Genesis G90, рендер

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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