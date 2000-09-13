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Раздел: Авто  
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Опубликована статистика ДТП на украинских дорогах с начала года

Опубликована статистика ДТП на украинских дорогах с начала годаКоличество ДТП в Украине увеличивается с каждым годом.

На дорогах нашей страны погибает и травмируется все больше людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

По официальным данным, в Украине в течении семи месяцев 2018 года зарегистрировали 81 006 ДТП. Об этом сообщается в данных МВД. Из них 12 090 – ДТП с пострадавшими, в которых погибли 1545 человек и 15647 человек травмированы.

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Основными причинами ДТП с пострадавшими являются:
превышение безопасной скорости (34%),
нарушение правил маневрирования (20%),
нарушение правил проезда перекрестков (8%),
нарушение правил дорожного движения пешеходами (8%),
несоблюдение дистанции (7%),
нарушение правил проезда пешеходных переходов (7%);
управления транспортными средством в нетрезвом состоянии (4%).
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 Теги: ДТП, Украина, статистика

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Сегодня, 10:38 » Автор: Алена Шимко
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