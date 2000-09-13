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Опубликована статистика ДТП на украинских дорогах с начала года

Опубликована статистика ДТП на украинских дорогах с начала года

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В МВД объяснили, чем хороши плохие дороги И хотя из-за плохих дорог случаются аварии, количество людей, позволяющих себе превышать скорость, сильно снизилось.