Раздел: Авто
Опубликована статистика ДТП на украинских дорогах с начала года
Количество ДТП в Украине увеличивается с каждым годом.
На дорогах нашей страны погибает и травмируется все больше людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
По официальным данным, в Украине в течении семи месяцев 2018 года зарегистрировали 81 006 ДТП. Об этом сообщается в данных МВД. Из них 12 090 – ДТП с пострадавшими, в которых погибли 1545 человек и 15647 человек травмированы.
Читайте также: Страшная статистика: в Украине резко выросло количество ДТП
Основными причинами ДТП с пострадавшими являются:
превышение безопасной скорости (34%),
нарушение правил маневрирования (20%),
нарушение правил проезда перекрестков (8%),
нарушение правил дорожного движения пешеходами (8%),
несоблюдение дистанции (7%),
нарушение правил проезда пешеходных переходов (7%);
управления транспортными средством в нетрезвом состоянии (4%).
На дорогах нашей страны погибает и травмируется все больше людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
По официальным данным, в Украине в течении семи месяцев 2018 года зарегистрировали 81 006 ДТП. Об этом сообщается в данных МВД. Из них 12 090 – ДТП с пострадавшими, в которых погибли 1545 человек и 15647 человек травмированы.
Читайте также: Страшная статистика: в Украине резко выросло количество ДТП
Основными причинами ДТП с пострадавшими являются:
превышение безопасной скорости (34%),
нарушение правил маневрирования (20%),
нарушение правил проезда перекрестков (8%),
нарушение правил дорожного движения пешеходами (8%),
несоблюдение дистанции (7%),
нарушение правил проезда пешеходных переходов (7%);
управления транспортными средством в нетрезвом состоянии (4%).
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