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Раздел: Авто  
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Опубликованы подробности о новой Mazda CX-3

Опубликованы подробности о новой Mazda CX-3Авто станет крупнее, просторнее и практичнее.

Компактный кроссовер Mazda CX-3 оказался достаточно популярным на многих рынках, и судя по последним новостям, японская компания усиленно работает над следующим поколением паркетника, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.

Сообщается, что новая СХ-3 больше не будет использовать платформу Mazda 2, и вместо этого перейдет на более крупную платформу, которая сейчас лежит в основе Mazda 3. Это позволит увеличить размер модели, подогнав его к конкурентам Toyota C-HR и Hyundai Kona.

Кроме того, второе поколение СХ-3 будет использовать силовую установку Mazda SkyActiv-X - усовершенствованный бензиновый мотор, позволяющий экономить до 30% топлива одновременно с повышением производительности. Этот двигатель планируется установить новому поколению Mazda 3, и он должен выдавать около 187 лошадиных сил мощности и 230 Нм крутящего момента.

Что касается коробки передач, планируется, что автомобиль сохранит 6-ступенчатый автомат и 6-ступенчатую автоматическую КПП.

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Новое поколение Mazda CX-3 поступит в производство в 2020 году.
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 Теги: Mazda CX-3, новое поколение

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Сегодня, 16:29 » Автор: Алена Шимко
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