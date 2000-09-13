Раздел: Авто
Опубликованы подробности о новой Mazda CX-3
Авто станет крупнее, просторнее и практичнее.
Компактный кроссовер Mazda CX-3 оказался достаточно популярным на многих рынках, и судя по последним новостям, японская компания усиленно работает над следующим поколением паркетника, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
Сообщается, что новая СХ-3 больше не будет использовать платформу Mazda 2, и вместо этого перейдет на более крупную платформу, которая сейчас лежит в основе Mazda 3. Это позволит увеличить размер модели, подогнав его к конкурентам Toyota C-HR и Hyundai Kona.
Кроме того, второе поколение СХ-3 будет использовать силовую установку Mazda SkyActiv-X - усовершенствованный бензиновый мотор, позволяющий экономить до 30% топлива одновременно с повышением производительности. Этот двигатель планируется установить новому поколению Mazda 3, и он должен выдавать около 187 лошадиных сил мощности и 230 Нм крутящего момента.
Что касается коробки передач, планируется, что автомобиль сохранит 6-ступенчатый автомат и 6-ступенчатую автоматическую КПП.
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Новое поколение Mazda CX-3 поступит в производство в 2020 году.
Компактный кроссовер Mazda CX-3 оказался достаточно популярным на многих рынках, и судя по последним новостям, японская компания усиленно работает над следующим поколением паркетника, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
Сообщается, что новая СХ-3 больше не будет использовать платформу Mazda 2, и вместо этого перейдет на более крупную платформу, которая сейчас лежит в основе Mazda 3. Это позволит увеличить размер модели, подогнав его к конкурентам Toyota C-HR и Hyundai Kona.
Кроме того, второе поколение СХ-3 будет использовать силовую установку Mazda SkyActiv-X - усовершенствованный бензиновый мотор, позволяющий экономить до 30% топлива одновременно с повышением производительности. Этот двигатель планируется установить новому поколению Mazda 3, и он должен выдавать около 187 лошадиных сил мощности и 230 Нм крутящего момента.
Что касается коробки передач, планируется, что автомобиль сохранит 6-ступенчатый автомат и 6-ступенчатую автоматическую КПП.
Читайте также: Опубликованы снимки обновленной Mazda 6 Atenza
Новое поколение Mazda CX-3 поступит в производство в 2020 году.
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