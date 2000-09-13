Раздел: Авто
В Сети показали самый странный тюнинг Subaru
Субару Трибека пытались затюнинговать под Порше Кайен.
Автомобиль привлекает не столько своим неудачным тюнингом, сколько - необычным прицепом. Прицеп представляет собой заднюю часть кузова БМВ 8 серии купе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Авто попало в объектив фотокамеры в солнечной Португалии. Субару Трибека был оснащен передним бампером от автомобиля БМВ серии «М». На крыше установлен высокий спойлер от Тойоты Супра.
Установленный сзади прицеп привлекает к себе больше внимания. Стоит отметить, что он выглядит на много симпатичнее автомобиля, над которым поработал любитель тюнинга, лишенный вкуса. Прицеп сделали из корпуса автомобиля БМВ 8 серии.
Заднее стекло автомобиля украшено эмблемой Национальной федерации футбола Португалии.
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Скорее всего, для прицепа использовался кузов разбитого авто, которое не подлежало восстановлению. Грустно наблюдать за тем, что когда это была мощная и стильная машина - мечта многих автолюбителей.
Автомобиль привлекает не столько своим неудачным тюнингом, сколько - необычным прицепом. Прицеп представляет собой заднюю часть кузова БМВ 8 серии купе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Авто попало в объектив фотокамеры в солнечной Португалии. Субару Трибека был оснащен передним бампером от автомобиля БМВ серии «М». На крыше установлен высокий спойлер от Тойоты Супра.
Установленный сзади прицеп привлекает к себе больше внимания. Стоит отметить, что он выглядит на много симпатичнее автомобиля, над которым поработал любитель тюнинга, лишенный вкуса. Прицеп сделали из корпуса автомобиля БМВ 8 серии.
Заднее стекло автомобиля украшено эмблемой Национальной федерации футбола Португалии.
Читайте также: Названы марки автомобилей, угоняемые реже всего
Скорее всего, для прицепа использовался кузов разбитого авто, которое не подлежало восстановлению. Грустно наблюдать за тем, что когда это была мощная и стильная машина - мечта многих автолюбителей.
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