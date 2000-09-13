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Раздел: Авто  
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В Сети показали самый странный тюнинг Subaru

В Сети показали самый странный тюнинг Subaru Субару Трибека пытались затюнинговать под Порше Кайен.

Автомобиль привлекает не столько своим неудачным тюнингом, сколько - необычным прицепом. Прицеп представляет собой заднюю часть кузова БМВ 8 серии купе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Авто попало в объектив фотокамеры в солнечной Португалии. Субару Трибека был оснащен передним бампером от автомобиля БМВ серии «М». На крыше установлен высокий спойлер от Тойоты Супра.

Установленный сзади прицеп привлекает к себе больше внимания. Стоит отметить, что он выглядит на много симпатичнее автомобиля, над которым поработал любитель тюнинга, лишенный вкуса. Прицеп сделали из корпуса автомобиля БМВ 8 серии.

Заднее стекло автомобиля украшено эмблемой Национальной федерации футбола Португалии.

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Скорее всего, для прицепа использовался кузов разбитого авто, которое не подлежало восстановлению. Грустно наблюдать за тем, что когда это была мощная и стильная машина - мечта многих автолюбителей.

В Сети показали самый странный тюнинг Subaru
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 Теги: Subaru, тюнинг

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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