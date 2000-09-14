Раздел: Авто
Стало известно, как новая Honda будет выглядеть изнутри
Компания рассекретила интерьер модели Inspire 2019.
Honda готовит к продажам седан Inspire нового поколения, больше известный в России, как Honda Accord. Накануне китайские фотошпионы заметили машину на финальных дорожных испытаниях, а портал Autohome рассекретил интерьер новинки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Серийное производство перелицованной версии Accord наладят на совместном предприятии Honda и Dongfeng в Китае. Судя по снимкам, интерьер седана почти идентичен внутреннему убранству Honda Accord десятого поколения, который несколько недель назад уже поступил к китайским дилерам.
В частности, на фотографиях можно заметить цифровую приборную панель, «парящий» дисплей мультимедийной системы и обновленный дизайн воздуховодов. В плане внешности эти модели отличаются между собой слегка измененными бамперами, решеткой радиатора и переработанными задними фонарями.
Под капотом Honda Inspire оснастят 1,5-литровым 194-сильным бензиновым турбомотором, работающим в паре с 6-ступенчатой МКПП или вариатором CVT.
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Ожидается, что первые «товарные» автомобили появятся в китайских дилерских центрах Honda уже 25 октября.
Honda готовит к продажам седан Inspire нового поколения, больше известный в России, как Honda Accord. Накануне китайские фотошпионы заметили машину на финальных дорожных испытаниях, а портал Autohome рассекретил интерьер новинки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Серийное производство перелицованной версии Accord наладят на совместном предприятии Honda и Dongfeng в Китае. Судя по снимкам, интерьер седана почти идентичен внутреннему убранству Honda Accord десятого поколения, который несколько недель назад уже поступил к китайским дилерам.
В частности, на фотографиях можно заметить цифровую приборную панель, «парящий» дисплей мультимедийной системы и обновленный дизайн воздуховодов. В плане внешности эти модели отличаются между собой слегка измененными бамперами, решеткой радиатора и переработанными задними фонарями.
Под капотом Honda Inspire оснастят 1,5-литровым 194-сильным бензиновым турбомотором, работающим в паре с 6-ступенчатой МКПП или вариатором CVT.
Читайте также: Porsche показала, как выглядел внедорожник, созданный 60 лет назад
Ожидается, что первые «товарные» автомобили появятся в китайских дилерских центрах Honda уже 25 октября.
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