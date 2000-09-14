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Раздел: Авто  
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Стало известно, как новая Honda будет выглядеть изнутри

Стало известно, как новая Honda будет выглядеть изнутри Компания рассекретила интерьер модели Inspire 2019‍.

Honda готовит к продажам седан Inspire нового поколения, больше известный в России, как Honda Accord. Накануне китайские фотошпионы заметили машину на финальных дорожных испытаниях, а портал Autohome рассекретил интерьер новинки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Серийное производство перелицованной версии Accord наладят на совместном предприятии Honda и Dongfeng в Китае. Судя по снимкам, интерьер седана почти идентичен внутреннему убранству Honda Accord десятого поколения, который несколько недель назад уже поступил к китайским дилерам.

В частности, на фотографиях можно заметить цифровую приборную панель, «парящий» дисплей мультимедийной системы и обновленный дизайн воздуховодов. В плане внешности эти модели отличаются между собой слегка измененными бамперами, решеткой радиатора и переработанными задними фонарями.

Под капотом Honda Inspire оснастят 1,5-литровым 194-сильным бензиновым турбомотором, работающим в паре с 6-ступенчатой МКПП или вариатором CVT.

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Ожидается, что первые «товарные» автомобили появятся в китайских дилерских центрах Honda уже 25 октября.

Стало известно, как новая Honda будет выглядеть изнутри
Стало известно, как новая Honda будет выглядеть изнутри
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 Теги: Honda, интерьер

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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