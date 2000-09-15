Раздел: Авто
Названы самые "зимние" автомобили
Самым комфортабельным автомобилем специалисты назвали Vоlkswаgen Tiguаn.
Специалисты составили рейтинг самых зимних автомобилей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Так вот, какой автомобиль является самым качественным и выносливым. Ниже предоставлен рейтинг из четырех самых лучших автомобилей.
Под рассмотрение попали только массовые модели, в него не вошли дорогие кроссоверы, а также внедорожники. Самым комфортабельным автомобилем специалисты назвали Vоlkswаgen Tiguаn.
Автомобиль подходит для передвижения по скользким, зимним дорогам, также на нём можно с лёгкостью отправиться за город.
На второй позиции Hyundаi Crеta. Автомобиль можно назвать самым бюджетным из представителей зарубежья. В транспортном средстве богатое оснащение.
Третья строчка рейтинга досталась KIА Spоrtаgе, в машине установлено множество электронных помощников. Очень комфортный легкоуправляемый автомобиль. Просвет около 182 миллиметров - это самый маленький из всех представленных в списке моделей, а требуется ли больше это вопрос.
Fоrd EcоSpоrt тоже вошёл в список под цифрой 4. Клиренс в 200 миллиметров.
Читайте также: Названы самые невероятные автомобили Ferrari
Специалисты отмечают, что этот автомобиль очень комфортный, а стоимость приемлемая.
Специалисты составили рейтинг самых зимних автомобилей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Так вот, какой автомобиль является самым качественным и выносливым. Ниже предоставлен рейтинг из четырех самых лучших автомобилей.
Под рассмотрение попали только массовые модели, в него не вошли дорогие кроссоверы, а также внедорожники. Самым комфортабельным автомобилем специалисты назвали Vоlkswаgen Tiguаn.
Автомобиль подходит для передвижения по скользким, зимним дорогам, также на нём можно с лёгкостью отправиться за город.
На второй позиции Hyundаi Crеta. Автомобиль можно назвать самым бюджетным из представителей зарубежья. В транспортном средстве богатое оснащение.
Третья строчка рейтинга досталась KIА Spоrtаgе, в машине установлено множество электронных помощников. Очень комфортный легкоуправляемый автомобиль. Просвет около 182 миллиметров - это самый маленький из всех представленных в списке моделей, а требуется ли больше это вопрос.
Fоrd EcоSpоrt тоже вошёл в список под цифрой 4. Клиренс в 200 миллиметров.
Читайте также: Названы самые невероятные автомобили Ferrari
Специалисты отмечают, что этот автомобиль очень комфортный, а стоимость приемлемая.
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