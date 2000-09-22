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Раздел: Авто  
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Раскрыты характеристики нового электрокара Mercedes-Benz

Раскрыты характеристики нового электрокара Mercedes-Benz Немецкий электрокроссовер EQC заинтриговал показателем запаса хода.

Компания Mercedes-Benz официально представила свою полностью электрическую модель нового суббренда EQ - кроссовер EQC. Это первый представитель новой линейки электромобилей, построенных на платформе EVA (Electric Vehicle Architecture) - до 2022 года планируется запустить не менее 10 электрокаров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Новинка дебютировала в версии EQC 400 4MATIC. В ней установлены два асинхронных двигателя - по одному на ось - которые суммарно выдают около 300 кВт (408 л.с.) и 765 Нм. Первый мотор настроен так, чтобы обеспечивать лучшую отдачу при низких и средних нагрузках. Задача второго - повышать спортивные возможности автомобиля.

Автомобиль способен заряжаться как от бытовой розетки, так и на специальных зарядных станциях. В последнем случае восполнить 80% энергии можно будет за 40 минут.

Разгон до 100 км/ч занимает 5,1 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/ч. Литий-ионная батарея мощностью 80 кВт⋅ч обеспечивает запас хода более 450 километров. Однако данные приводятся по испытательному циклу NEDC, который с сентября 2018 года в Европе заменен на более жесткий WLTP. По новым стандартам этот показатель может оказаться меньше, чем у конкурентов в лице Tesla Model X и Jaguar I-Pace. И, вероятно, будет ниже, чем у будущих соперников от Audi и BMW.

Литера «С» в названии означает, что в общей иерархии модель находится на одном уровне с кроссовером GLC.

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Производство электрокара начнется в 2019 году на немецком заводе марки в Бремене. Позже его станут выпускать в Китае. Продажи новинки стартуют не раньше 2020 года.
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 Теги: Mercedes-Benz, электрокар

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Вчера, 23:42 » Автор: Татьяна Ларина
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