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Раздел: Авто  
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Kia продемонстрировала салон обновленного Cerato

Kia продемонстрировала салон обновленного Cerato В салоне преобладают красные акценты.

Корейский автомобильный производитель опубликовал фотографии интерьера нового автомобиля Kia Cerato. Как оказалось, в салоне преобладают спортивные мотивы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на СоцПортал.

Под капотом заряжённого автомобиля будет стоять мотор объёмом в 1.6 литра, который имеет мощность в 204 лошадиные силы. Работать он будет с коробкой автомат.

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Внешние особенности характерны для спортивной модификации. Преобладают красные акценты, в частности, на радиаторной решётке, дисках, порогах, патрубках системы выхлопа. То же самое читается и в салоне.
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 Теги: Kia, Cerato, салон

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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