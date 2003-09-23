Раздел: Авто
Названы основные ошибки при покупке подержанного авто
Эксперты перечислили пять главных ошибок.
Покупая б/у автомобиль, нужно всегда быть начеку. Ведь подержанная машина это тебе не новый авто с гарантией и пр. В этой статье представлены самые распространенные и в то же время самые глупые ошибки, которые совершают при покупке «бэушек», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UAmotors.
В чем плюс приобретения подержанного автомобиля? Ответ очевиден – цена. Плюс к этому, через 3-4 года после выхода модели на рынок раскрываются все ее слабые стороны и так называемые детские болезни. В этом случае легче ответить вопрос о том, как выбрать бу авто, ведь можно сузить круг рассматриваемых машин, учитывая отзывы о них. А теперь об ошибках.
Недостаточные финансы
Если у тебя нет нужной суммы на покупку подержанной машины – отложи ее. Почему? Все просто. Конечно, ты можешь набраться долгов или даже оформить кредит на б/у авто, но все это лишь усугубит твое финансовое отягощение.
А все по одной простой причине – почти у каждой «бэушки» после покупки проявляются различные поломки, устранение которых потребует денег. А как ты будешь ее ремонтировать и доводить до ума, если сам в долгах?
Экономия на технической экспертизе
Ты можешь поехать с «бывалым» перекупщиком или заплатить на СТО за компьютерную диагностику, но ни она, ни беглый взгляд перекупа не заменят полноценную проверку автомобиля. Речь идет о ее осмотре как «компьютерными», так и живыми глазами.
Если не хочешь влететь на деньги, лучше сразу заплатить за тщательный осмотр. Это позволит и спрогнозировать возможные поломки, и, что немаловажно, заставить продавца снизить цену. Это как самые дешевые авиабилеты – они дают отличную возможность сэкономить на путешествии, но если знаешь, где покупать.
Быстрый тест
Если ты планируешь приобрести автомобиль минимум на следующие 5 лет, зачем его покупать, если ты сделал кружочек вокруг дома?
Я к тому, что для реального понимания вещей (скрипы, стуки, грюки и пр.) необходимо 20-30-минутный тест-драйв. Причем желательно не по идеальной дороге – хотя в случай с нашей страной это вообще не проблема.
«Выгодный» обман обмен
Если ты хочешь пересесть на нечто более свежее, не надо бросаться на все попало, только бы избавиться от своего «барахла». Это ты знаешь, что на твоей машине нет живого места, а другим может показаться иначе. То есть, если ты согласен на обмен со своей доплатой, и твой коллега «по несчастью» согласен чуть ли не сразу отдать свое авто, получив от тебя доплату, значит, он тоже пытается «толкнуть» металлолом.
Смотри на дату публикации объявления, изучай профиль продавца, готового на обмен. В противном случае поменяешь шило на мыло, причем без веревки. Кстати, то же касается трейд ин - это удобно, но зачастую такие сделки выгодно только салонам, которые в сущности являются «перекупами в законе».
Экзотическая «ласточка»
Я сам без ума от Alfa Romeo Brera и просто вижу себя в Порше Кайенн, за которые почему-то просят меньше, чем стоит новый Рено Логан.
Читайте также: Эксперт рассказал о простых способах преображения автомобиля
Но возьми волю в кулак и откажись от покупки машины мечты, которая заставит тебя не есть, не пить, и за квартиру не платить. Будь проще и покупай либо новую экзотическую машину, либо простенькую, но надежную модель посвежее. В противном случае уже скоро положишь зубы на полку и займешься поисками парня, который тоже захочется понтонуться.
Покупая б/у автомобиль, нужно всегда быть начеку. Ведь подержанная машина это тебе не новый авто с гарантией и пр. В этой статье представлены самые распространенные и в то же время самые глупые ошибки, которые совершают при покупке «бэушек», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UAmotors.
В чем плюс приобретения подержанного автомобиля? Ответ очевиден – цена. Плюс к этому, через 3-4 года после выхода модели на рынок раскрываются все ее слабые стороны и так называемые детские болезни. В этом случае легче ответить вопрос о том, как выбрать бу авто, ведь можно сузить круг рассматриваемых машин, учитывая отзывы о них. А теперь об ошибках.
Недостаточные финансы
Если у тебя нет нужной суммы на покупку подержанной машины – отложи ее. Почему? Все просто. Конечно, ты можешь набраться долгов или даже оформить кредит на б/у авто, но все это лишь усугубит твое финансовое отягощение.
А все по одной простой причине – почти у каждой «бэушки» после покупки проявляются различные поломки, устранение которых потребует денег. А как ты будешь ее ремонтировать и доводить до ума, если сам в долгах?
Экономия на технической экспертизе
Ты можешь поехать с «бывалым» перекупщиком или заплатить на СТО за компьютерную диагностику, но ни она, ни беглый взгляд перекупа не заменят полноценную проверку автомобиля. Речь идет о ее осмотре как «компьютерными», так и живыми глазами.
Если не хочешь влететь на деньги, лучше сразу заплатить за тщательный осмотр. Это позволит и спрогнозировать возможные поломки, и, что немаловажно, заставить продавца снизить цену. Это как самые дешевые авиабилеты – они дают отличную возможность сэкономить на путешествии, но если знаешь, где покупать.
Быстрый тест
Если ты планируешь приобрести автомобиль минимум на следующие 5 лет, зачем его покупать, если ты сделал кружочек вокруг дома?
Я к тому, что для реального понимания вещей (скрипы, стуки, грюки и пр.) необходимо 20-30-минутный тест-драйв. Причем желательно не по идеальной дороге – хотя в случай с нашей страной это вообще не проблема.
«Выгодный» обман обмен
Если ты хочешь пересесть на нечто более свежее, не надо бросаться на все попало, только бы избавиться от своего «барахла». Это ты знаешь, что на твоей машине нет живого места, а другим может показаться иначе. То есть, если ты согласен на обмен со своей доплатой, и твой коллега «по несчастью» согласен чуть ли не сразу отдать свое авто, получив от тебя доплату, значит, он тоже пытается «толкнуть» металлолом.
Смотри на дату публикации объявления, изучай профиль продавца, готового на обмен. В противном случае поменяешь шило на мыло, причем без веревки. Кстати, то же касается трейд ин - это удобно, но зачастую такие сделки выгодно только салонам, которые в сущности являются «перекупами в законе».
Экзотическая «ласточка»
Я сам без ума от Alfa Romeo Brera и просто вижу себя в Порше Кайенн, за которые почему-то просят меньше, чем стоит новый Рено Логан.
Читайте также: Эксперт рассказал о простых способах преображения автомобиля
Но возьми волю в кулак и откажись от покупки машины мечты, которая заставит тебя не есть, не пить, и за квартиру не платить. Будь проще и покупай либо новую экзотическую машину, либо простенькую, но надежную модель посвежее. В противном случае уже скоро положишь зубы на полку и займешься поисками парня, который тоже захочется понтонуться.
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