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Раздел: Авто  
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GM обновил бюджетный седан Chevrolet Sail

GM обновил бюджетный седан Chevrolet SailАвто может похвастаться другой головной оптикой.

GМ обновляет седан Chevrolet Sail. Бюджетный автомобиль в камуфляже был замечен фото шпионами в КНР. Надо отметить, что именно там будут выпускать этот Chevrolet.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.

Снимки от шпионов показывают, что Sail теперь имеет новую радиаторную решетку, которая сделана в стиле Chevrolet Cruze. Также авто может похвастаться другой головной оптикой, а также переработанными задним и передними фарами.

Также внутри, по всей вероятности, будет усовершенствована "торпеда" и более современная мультимедиа.

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Инсайдеры сообщают, что в качестве мотора у рестайлинг-седана Chevrolet будет стоит бензодвижок на 1,5-л. и 113 лошадей. Вместе с ним поработает 5-скоростная механика, или такая же автоматическая коробка.
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 Теги: Chevrolet Sail, седан

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Сегодня, 19:32 » Автор: Едгар Букмирза
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