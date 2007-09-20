Раздел: Авто
GM обновил бюджетный седан Chevrolet Sail
Авто может похвастаться другой головной оптикой.
GМ обновляет седан Chevrolet Sail. Бюджетный автомобиль в камуфляже был замечен фото шпионами в КНР. Надо отметить, что именно там будут выпускать этот Chevrolet.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.
Снимки от шпионов показывают, что Sail теперь имеет новую радиаторную решетку, которая сделана в стиле Chevrolet Cruze. Также авто может похвастаться другой головной оптикой, а также переработанными задним и передними фарами.
Также внутри, по всей вероятности, будет усовершенствована "торпеда" и более современная мультимедиа.
Читайте также: Chevrolet Spark переродится в новый бюджетный седан
Инсайдеры сообщают, что в качестве мотора у рестайлинг-седана Chevrolet будет стоит бензодвижок на 1,5-л. и 113 лошадей. Вместе с ним поработает 5-скоростная механика, или такая же автоматическая коробка.
GМ обновляет седан Chevrolet Sail. Бюджетный автомобиль в камуфляже был замечен фото шпионами в КНР. Надо отметить, что именно там будут выпускать этот Chevrolet.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.
Снимки от шпионов показывают, что Sail теперь имеет новую радиаторную решетку, которая сделана в стиле Chevrolet Cruze. Также авто может похвастаться другой головной оптикой, а также переработанными задним и передними фарами.
Также внутри, по всей вероятности, будет усовершенствована "торпеда" и более современная мультимедиа.
Читайте также: Chevrolet Spark переродится в новый бюджетный седан
Инсайдеры сообщают, что в качестве мотора у рестайлинг-седана Chevrolet будет стоит бензодвижок на 1,5-л. и 113 лошадей. Вместе с ним поработает 5-скоростная механика, или такая же автоматическая коробка.
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