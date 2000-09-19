Раздел: Авто
В Украине создали уникальный автобус-внедорожник
Уже собрано восемь машин.
Украинская компания Pulsar Expo создала единственный в мире автобус-внедорожник Torsus Praetorian. Транспортное средство уникально не только из-за футуристического дизайна. В Европейском Союзе, где автобус завершает сертификацию, нет категории "автобус-внедорожник". Европейскому органу сертификации пришлось подать в Еврокомиссию запрос для открытия новой категории, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.
Сейчас Pulsar Expo находится на стадии перевода автобуса в мелкосерийное производство. Уже собрано восемь машин, еще 17 - в процессе сборки.
Параллельно компания ведет переговоры с представителями автомобильных заводов США, Турции и Украины о запуске крупносерийного производства. Запросы на автобус-внедорожник поступили со всего мира: США, Австралии, Канады, Грузии, Бангладеш, Новой Зеландии.
География поставок автомобилей компанией предполагает страны, где слабо развита инфраструктура.
"Когда донорские организации заказывают пять внедорожников, которые должны ездить в колонне из пункта А в пункт Б, мы понимаем: это сделано только потому, что у них нет технического решения, - объясняет основатель Pulsar Expo Вахтанг Джукашвили . - С точки зрения эксплуатации пять внедорожников - это невыгодно".
Кроме госсектора, украинцы контактируют с компаниями по добычи нефти и газа. Там популярны вахтовые автобусы, сделанные на базе грузовиков. По словам Вахтанга, эти автобусы ужасного качества, но альтернативы нет.
Есть спрос на автобусы-внедорожники со стороны добывающих компаний из Канады и Австралии. Большие карьеры расположены на значительном удалении от места жительства рабочих, и людей надо туда возить.
Впрочем, в Pulsar Expo не намерены ограничиваться форматом автобуса. В компании уже ощущают спрос в Грузии и Новой Зеландии на скайбасы - внедорожный транспорт для перевозки групп лыжников с экипировкой.
Власти Бангладеш хотят купить 105 автобусов-внедорожников, в том числе - в модификации "скорая". Это единственная техника, в которой можно перевозить до 12 тяжелораненых в лежачем положении в условиях полного бездорожья. Там это актуально с учетом частых наводнений и землетрясений.
В США украинцы видят большой потенциал в рынке кемперов.
"Когда человек покупает кемпер, он хочет немного свободы. На кемпере люди едут в лес или в горы. Да, у тебя больше свободы, но все равно ты ограничен колесной формулой 4х2 и недостатками большого автобуса. Мы же предлагаем свободу в максимальном варианте, который может быть", - говорит Вахтанг.
Принципиальное отличие Torsus Praetorian в том, что обшивка кузова не металлическая, а выполнена из композитных материалов. Они легче металла, ими можно предавать более широкий спектр форм, но самое главное - композитные материалы не подвержены ржавчине.
Это особенно важно, учитывая тяжелые условия эксплуатации. Дороги посыпают солью, часто на дороге встречается мелкий щебень, который разрушает покрытие металла, что приводит к появлению ржавчины.
Сейчас инженеры Pulsar Expo собирают автобусы в столице Словакии Братиславе. Для этого компания арендует производственные площади.
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Количество человек в команде разработчиков и сборщиков основатели компании не разглашают, как и стоимость инвестиций. Они лишь назвали примерную стартовую цену на базовую версию автобуса: 100 тысяч долларов.
Украинская компания Pulsar Expo создала единственный в мире автобус-внедорожник Torsus Praetorian. Транспортное средство уникально не только из-за футуристического дизайна. В Европейском Союзе, где автобус завершает сертификацию, нет категории "автобус-внедорожник". Европейскому органу сертификации пришлось подать в Еврокомиссию запрос для открытия новой категории, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.
Сейчас Pulsar Expo находится на стадии перевода автобуса в мелкосерийное производство. Уже собрано восемь машин, еще 17 - в процессе сборки.
Параллельно компания ведет переговоры с представителями автомобильных заводов США, Турции и Украины о запуске крупносерийного производства. Запросы на автобус-внедорожник поступили со всего мира: США, Австралии, Канады, Грузии, Бангладеш, Новой Зеландии.
География поставок автомобилей компанией предполагает страны, где слабо развита инфраструктура.
"Когда донорские организации заказывают пять внедорожников, которые должны ездить в колонне из пункта А в пункт Б, мы понимаем: это сделано только потому, что у них нет технического решения, - объясняет основатель Pulsar Expo Вахтанг Джукашвили . - С точки зрения эксплуатации пять внедорожников - это невыгодно".
Кроме госсектора, украинцы контактируют с компаниями по добычи нефти и газа. Там популярны вахтовые автобусы, сделанные на базе грузовиков. По словам Вахтанга, эти автобусы ужасного качества, но альтернативы нет.
Есть спрос на автобусы-внедорожники со стороны добывающих компаний из Канады и Австралии. Большие карьеры расположены на значительном удалении от места жительства рабочих, и людей надо туда возить.
Впрочем, в Pulsar Expo не намерены ограничиваться форматом автобуса. В компании уже ощущают спрос в Грузии и Новой Зеландии на скайбасы - внедорожный транспорт для перевозки групп лыжников с экипировкой.
Власти Бангладеш хотят купить 105 автобусов-внедорожников, в том числе - в модификации "скорая". Это единственная техника, в которой можно перевозить до 12 тяжелораненых в лежачем положении в условиях полного бездорожья. Там это актуально с учетом частых наводнений и землетрясений.
В США украинцы видят большой потенциал в рынке кемперов.
"Когда человек покупает кемпер, он хочет немного свободы. На кемпере люди едут в лес или в горы. Да, у тебя больше свободы, но все равно ты ограничен колесной формулой 4х2 и недостатками большого автобуса. Мы же предлагаем свободу в максимальном варианте, который может быть", - говорит Вахтанг.
Принципиальное отличие Torsus Praetorian в том, что обшивка кузова не металлическая, а выполнена из композитных материалов. Они легче металла, ими можно предавать более широкий спектр форм, но самое главное - композитные материалы не подвержены ржавчине.
Это особенно важно, учитывая тяжелые условия эксплуатации. Дороги посыпают солью, часто на дороге встречается мелкий щебень, который разрушает покрытие металла, что приводит к появлению ржавчины.
Сейчас инженеры Pulsar Expo собирают автобусы в столице Словакии Братиславе. Для этого компания арендует производственные площади.
Читайте также: Для бойцов Нацгвардии создали уникальный автобус-столовую
Количество человек в команде разработчиков и сборщиков основатели компании не разглашают, как и стоимость инвестиций. Они лишь назвали примерную стартовую цену на базовую версию автобуса: 100 тысяч долларов.
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