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В Украине создали уникальный автобус-внедорожник

В Украине создали уникальный автобус-внедорожникУже собрано восемь машин.

Украинская компания Pulsar Expo создала единственный в мире автобус-внедорожник Torsus Praetorian. Транспортное средство уникально не только из-за футуристического дизайна. В Европейском Союзе, где автобус завершает сертификацию, нет категории "автобус-внедорожник". Европейскому органу сертификации пришлось подать в Еврокомиссию запрос для открытия новой категории, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.

Сейчас Pulsar Expo находится на стадии перевода автобуса в мелкосерийное производство. Уже собрано восемь машин, еще 17 - в процессе сборки.

Параллельно компания ведет переговоры с представителями автомобильных заводов США, Турции и Украины о запуске крупносерийного производства. Запросы на автобус-внедорожник поступили со всего мира: США, Австралии, Канады, Грузии, Бангладеш, Новой Зеландии.

География поставок автомобилей компанией предполагает страны, где слабо развита инфраструктура.

"Когда донорские организации заказывают пять внедорожников, которые должны ездить в колонне из пункта А в пункт Б, мы понимаем: это сделано только потому, что у них нет технического решения, - объясняет основатель Pulsar Expo Вахтанг Джукашвили . - С точки зрения эксплуатации пять внедорожников - это невыгодно".

Кроме госсектора, украинцы контактируют с компаниями по добычи нефти и газа. Там популярны вахтовые автобусы, сделанные на базе грузовиков. По словам Вахтанга, эти автобусы ужасного качества, но альтернативы нет.

Есть спрос на автобусы-внедорожники со стороны добывающих компаний из Канады и Австралии. Большие карьеры расположены на значительном удалении от места жительства рабочих, и людей надо туда возить.

Впрочем, в Pulsar Expo не намерены ограничиваться форматом автобуса. В компании уже ощущают спрос в Грузии и Новой Зеландии на скайбасы - внедорожный транспорт для перевозки групп лыжников с экипировкой.

Власти Бангладеш хотят купить 105 автобусов-внедорожников, в том числе - в модификации "скорая". Это единственная техника, в которой можно перевозить до 12 тяжелораненых в лежачем положении в условиях полного бездорожья. Там это актуально с учетом частых наводнений и землетрясений.

В США украинцы видят большой потенциал в рынке кемперов.

"Когда человек покупает кемпер, он хочет немного свободы. На кемпере люди едут в лес или в горы. Да, у тебя больше свободы, но все равно ты ограничен колесной формулой 4х2 и недостатками большого автобуса. Мы же предлагаем свободу в максимальном варианте, который может быть", - говорит Вахтанг.

Принципиальное отличие Torsus Praetorian в том, что обшивка кузова не металлическая, а выполнена из композитных материалов. Они легче металла, ими можно предавать более широкий спектр форм, но самое главное - композитные материалы не подвержены ржавчине.

Это особенно важно, учитывая тяжелые условия эксплуатации. Дороги посыпают солью, часто на дороге встречается мелкий щебень, который разрушает покрытие металла, что приводит к появлению ржавчины.

Сейчас инженеры Pulsar Expo собирают автобусы в столице Словакии Братиславе. Для этого компания арендует производственные площади.

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Количество человек в команде разработчиков и сборщиков основатели компании не разглашают, как и стоимость инвестиций. Они лишь назвали примерную стартовую цену на базовую версию автобуса: 100 тысяч долларов.
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 Теги: Украина, автобус, внедорожник, Torsus Praetorian

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Сегодня, 09:11 » Автор: Алена Шимко
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