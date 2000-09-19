Раздел: Авто
Водители или пешеходы: эксперты назвали главных виновников аварий
Многие даже не подозревают, как создают проблемы на дороге.
Данные Национальной полиции свидетельствуют, что за первые семь месяцев этого года почти три сотни аварий произошло по причине перехода дороги пешеходами в неустановленном месте. В ДТП погибли 36 человек и травмированы 254 человека. Об этом идет речь в сюжете "Завтрак с 1+1", передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Гонщик и эксперт программы вместе со съемочной группой проехали по городу, посчитав нарушителей-пешеходов. Оказалось, что уже через несколько минут движения на оживленном проспекте двое мужчин перебегали дорогу в несколько полос. За полчаса журналисты насчитали 42 человека, что грубо нарушали правила дорожного движения и провоцировали опасную ситуацию. В среднем – это одно нарушение в минуту!
По мнению гонщика – большинство пешеходов даже не догадываются, что создают проблемы на дорогах. Это свидетельствует о неосведомленности населения и нехватке воспитания и наказания. Пешеходы не понимают, что они - неожиданность для водителя и в критических условиях внезапно остановить авто невозможно. К тому же меняющиеся погодные условия еще больше усложняют эту задачу.
Читайте также: В Харькове пьяный водитель стал виновников двух аварий
"Например, при скорости 50 километров в час – авто полностью остановится через 25,5 метров. А при семидесяти – лишь через 42 метра!"- говорит гонщик.
Данные Национальной полиции свидетельствуют, что за первые семь месяцев этого года почти три сотни аварий произошло по причине перехода дороги пешеходами в неустановленном месте. В ДТП погибли 36 человек и травмированы 254 человека. Об этом идет речь в сюжете "Завтрак с 1+1", передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Гонщик и эксперт программы вместе со съемочной группой проехали по городу, посчитав нарушителей-пешеходов. Оказалось, что уже через несколько минут движения на оживленном проспекте двое мужчин перебегали дорогу в несколько полос. За полчаса журналисты насчитали 42 человека, что грубо нарушали правила дорожного движения и провоцировали опасную ситуацию. В среднем – это одно нарушение в минуту!
По мнению гонщика – большинство пешеходов даже не догадываются, что создают проблемы на дорогах. Это свидетельствует о неосведомленности населения и нехватке воспитания и наказания. Пешеходы не понимают, что они - неожиданность для водителя и в критических условиях внезапно остановить авто невозможно. К тому же меняющиеся погодные условия еще больше усложняют эту задачу.
Читайте также: В Харькове пьяный водитель стал виновников двух аварий
"Например, при скорости 50 километров в час – авто полностью остановится через 25,5 метров. А при семидесяти – лишь через 42 метра!"- говорит гонщик.
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