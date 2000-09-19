Раздел: Авто
Названы самые качественные внедорожники
Эти авто покоряют самые сложные дороги.
Эксперты выявили самые качественные внедорожники на рынке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
На первой позиции расположился Lаnd Сruisеr Prаdо. Первый автомобиль сошёл с конвейера в 1996 году, оснащён трёхлитровым мотором, мощностью в 140 "лошадей".
Внедорожник славится своей проходимостью, также автомобилисты уделяют особое внимание салону, который достаточно вместительный и комфортный.
На второй позиции Мitsubishi Pаjеro Spоrt, он также оснащён трёхлитровым бензиновым мотором на 170 "лошадиных сил". Транспортное средство с лёгкостью покоряются сложные, гравистые дороги.
На третьей позиции в топе лидеров автомобиль американского происхождения Jееp Grаnd Chеrоke WJ. Автомобиль выпускали с 1999 гда.
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Специалисты наградили авто четрёхлитровым двигателем на 200 "лошадей", есть версия на 4,7 литровым двигателем н 240 "лошадок".
Эксперты выявили самые качественные внедорожники на рынке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
На первой позиции расположился Lаnd Сruisеr Prаdо. Первый автомобиль сошёл с конвейера в 1996 году, оснащён трёхлитровым мотором, мощностью в 140 "лошадей".
Внедорожник славится своей проходимостью, также автомобилисты уделяют особое внимание салону, который достаточно вместительный и комфортный.
На второй позиции Мitsubishi Pаjеro Spоrt, он также оснащён трёхлитровым бензиновым мотором на 170 "лошадиных сил". Транспортное средство с лёгкостью покоряются сложные, гравистые дороги.
На третьей позиции в топе лидеров автомобиль американского происхождения Jееp Grаnd Chеrоke WJ. Автомобиль выпускали с 1999 гда.
Читайте также: Названы самые надежные внедорожники 2018 года
Специалисты наградили авто четрёхлитровым двигателем на 200 "лошадей", есть версия на 4,7 литровым двигателем н 240 "лошадок".
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