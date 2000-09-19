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Раздел: Авто  
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Peugeot 508 и 3008 стали подзаряжаемыми гибридами

Peugeot 508 и 3008 стали подзаряжаемыми гибридамиОба агрегата работают в паре с восьмидиапазонным «автоматом».

Семейство моделей Peugeot 508 и 3008 пополнилось подключаемыми гибридами с силовыми установками на базе турбомотора 1.6 PureTech. Машины укомплектованы восьмидиапазонным «автоматом» e-EAT8 и могут проезжать на электротяге до 50 километров.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Силовая установка Hybrid для лифтбека и универсала 508 состоит из двигателя 1.6 и 80-киловаттного электромотора (110 сил и 60 Нм момента), установленного на передней оси. Суммарная отдача - 225 лошадиных сил. У кроссовера 3008 электромоторов два: второй смонтирован на задней оси вместе с инвертором и редуктором. Отдача системы Hybrid4 - 300 лошадиных сил. Оба агрегата работают в паре с восьмидиапазонным «автоматом», в котором гидротрансформатор заменен на мокрую многодисковую муфту.

Электромоторы гибридов питаются от блока батарей емкостью 11,8 (508) и 13,2 киловатт-часа (3008). На электротяге машины могут разгоняться до 135 километров в час и проезжать до 40-50 километров. От обычной розетки аккумуляторы заряжается за семь часов, от опциональной настенной зарядки - за один час 45 минут.

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Оба гибрида получили тормозную систему i-Booster, позволяющую рекуперировать энергию и замедляться без использования педали тормоза, а также функцию e-SAVE, сохраняющую резерв электроэнергии для последующего использования, например, в зонах с нулевым выбросов вредных веществ.

Peugeot 508 и 3008 стали подзаряжаемыми гибридами
Peugeot 508 и 3008 стали подзаряжаемыми гибридами
Peugeot 508 и 3008 стали подзаряжаемыми гибридами
Peugeot 508 и 3008 стали подзаряжаемыми гибридами

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 Теги: Peugeot 508, 3008, гибрид

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Сегодня, 21:34 » Автор: Едгар Букмирза
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