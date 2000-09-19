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Раздел: Авто  
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Новая Audi будет выпущена под другим брендом

Новая Audi будет выпущена под другим брендом Компания восстановит давно забытую торговую марку Horch.

Сегодня стали известны грандиозные планы автокомпании Audi на ближайшее будущее. Компания решила осуществить невозможное - воскресить и поставить на конвеер марку начала 19 века под названием Horch, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

Почему именно эту машину захотел поставить на выпуск автогигант Audi? Чем заслужил столь пристальное внимание Audi малоизвестный бренд Horch?

На мировом авторынке под именем Horch будет выпущена люкс-версия Ауди A8, которая станет конкурировать с Мерседес-Мейбах S-Class. От базовой модели A8 новое транспортное средство можно будет отличить по другому оформлению передней части машины, роскошной отделке интерьера и эмблемам Horch.

Отметим, что речь идет именно о седане A8, а не о его удлиненной версии A8L. По предварительным данным, модификации Audi-Horch появятся не раньше, чем через три года, и будут комплектоваться двигателями V8 и W12.

Horch - немецкая автомобилестроительная компания, основанная инженером Аугустом Хорьхом в 1904г. До 1942г под этой маркой продавались машины премиум-класса с мощными 8-цилиндровыми силовыми агрегатами. В 80-х гг права на марку перешли к Фольксвагену.

Касательно Ауди A8, то в Украине модель представлена с 340-сильным движком 3.0 TFSI и системой полного привода.

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Таким образом новые автомобили будут обладать более мощным двигателем и системой полного привод. Это даст огромное преимущество над аналогичными моделями в данном ценовом диапазоне и подарит автопрому абсолютно новое автомобильное решение.
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 Теги: Audi, Horch

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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