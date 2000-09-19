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Раздел: Авто  
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Свежий рейтинг самых популярных машин среди киевлян

Свежий рейтинг самых популярных машин среди киевлянРейтинг легковых авто Киева.

С января по август текущего года в Украине было зарегистрировано 53,5 тыс. новых легковых автомобилей. Самым большим региональным рынком остается город Киев, прописку в котором получил каждый третий новый автомобиль, реализованный в стране. «Укравтопром» продолжает следить за тем, какие автомобили выбирают жители столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.

Бестселлером киевского рынка новых легковых авто по итогам восьми месяцев стал автомобиль SKODA Octavia, в активе которого 571 регистрация.

Второй по популярности – кроссовер TOYOTA RAV-4, свой выбор на котором остановили 563 киевлянина.

На третьем месте AUDI A3, месяцем ранее возглавлявший рейтинг столичных симпатий. С начала года эту модель выбрали 553 автомобилиста.

Четвертый результат у VOLKSWAGEN Polo – 549 автомобилей.

Замыкает пятерку лидеров RENAULT Duster – 546 шт.

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Также в десятку бестселлеров вошли: TOYOTA Camry – 541 шт.; VOLKSWAGEN Golf – 534 шт.; RENAULT Logan – 472 шт.; HYUNDAI Tucson – 373 шт. и RENAULT Sandero – 369 шт.
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 Теги: Киев, авто, популярность, рейтинг

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Сегодня, 16:28 » Автор: Алена Шимко
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