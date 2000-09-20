Раздел: Авто
Популярный китайский внедорожник получил обновление
Dongfeng AX7 уже поступил в продажу.
Компания объявила старт продаж кроссовера Dongfeng AX7 нового поколения, представленного в августе текущего года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Напомним, автомобиль получил радикальные преобразования как экстерьера, так и интерьера. Почти все детали кузова новинки были переработаны, паркетник оборудован полностью светодиодной оптикой, а задние фонари объединены LED-повторителем стоп-сигнала.
Салон AX7 новой генерации обзавелся модернизированной передней панелью, виртуальной "приборкой", рулевым колесом с горизонтальной планкой внизу и современной мультимедийной системой с функцией голосового управления.
Кроме того, в списке оснащения кросса значатся: системы автономного экстренного торможения и удержания в полосе движения, автоматическая парковка и контроль "слепых" зон, камеры кругового видеообзора и панорамная крыша с электрическим люком, кресла с обогревом, электрорегулировками и памятью настроек, а также 18-дюймовые легкосплавные колесные диски.
После смены поколений размеры автомобиля тоже несколько изменились - он стал короче и ниже предшественника. Теперь его габариты составляют: 4 645/1 880/1 690 мм, колесная база - 2 715 мм.
Читайте также: Volvo показала новую модель внедорожника
А вот моторная линейка модели осталась прежней - под капотом нового Dongfeng AX7 устанавливаются те же бензиновые "турбочетверки" объемом 1,4 литра мощностью 140 или 150 л.с. собственной разработки Dongfeng и 1,6-литровый 167-сильный турбодвигатель от концерна PSA. Младший агрегат сочетается с 5-ступенчатой "механикой" или 6-скоростным "автоматом", 1,6-литровый мотор работает в паре с 6АКПП. Привод предусмотрен только передний.
Компания объявила старт продаж кроссовера Dongfeng AX7 нового поколения, представленного в августе текущего года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Напомним, автомобиль получил радикальные преобразования как экстерьера, так и интерьера. Почти все детали кузова новинки были переработаны, паркетник оборудован полностью светодиодной оптикой, а задние фонари объединены LED-повторителем стоп-сигнала.
Салон AX7 новой генерации обзавелся модернизированной передней панелью, виртуальной "приборкой", рулевым колесом с горизонтальной планкой внизу и современной мультимедийной системой с функцией голосового управления.
Кроме того, в списке оснащения кросса значатся: системы автономного экстренного торможения и удержания в полосе движения, автоматическая парковка и контроль "слепых" зон, камеры кругового видеообзора и панорамная крыша с электрическим люком, кресла с обогревом, электрорегулировками и памятью настроек, а также 18-дюймовые легкосплавные колесные диски.
После смены поколений размеры автомобиля тоже несколько изменились - он стал короче и ниже предшественника. Теперь его габариты составляют: 4 645/1 880/1 690 мм, колесная база - 2 715 мм.
Читайте также: Volvo показала новую модель внедорожника
А вот моторная линейка модели осталась прежней - под капотом нового Dongfeng AX7 устанавливаются те же бензиновые "турбочетверки" объемом 1,4 литра мощностью 140 или 150 л.с. собственной разработки Dongfeng и 1,6-литровый 167-сильный турбодвигатель от концерна PSA. Младший агрегат сочетается с 5-ступенчатой "механикой" или 6-скоростным "автоматом", 1,6-литровый мотор работает в паре с 6АКПП. Привод предусмотрен только передний.
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