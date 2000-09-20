Эксперт рассказал о трендах украинского автомобильного рынка

Похожие новости по теме

Число ввезенных авто выросло на 65 процента, а средняя цена импортированной машины снизилась почти на 3 тысячи долларов.

Машин в страну стали завозить на 41% больше

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-феврале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросли на 34% - до 7,384 тыс. единиц.