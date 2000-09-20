Раздел: Авто
Эксперт рассказал о трендах украинского автомобильного рынка
Статистика продаж показала интересные тенденции.
С января по июль 2018 года в Украину ввезли почти 108 тыс. легковых автомобилей, причем более половины из них были сделаны в Европе. Такие цифры обнародовал украинский Госстат, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoNews.
Таким образом, импорт легковых автомобилей в Украину за первые семь месяцев 2018 года по сравнению с таким же периодом прошлого года подскочил на целых 31%. Согласитесь, рост очень значительный.
В денежном выражении ввезенные автомобили в нашу страну в январе-июле 2018 года оценивались в 1,15 млрд. долларов. Тот, кто говорит о низкой покупательской способности украинцев, явно ошибается.
В 2018 году в Украине резко увеличились продажи электромобилей и гибридных автомобилей. Это связано с тем, что с 1 января на электромобили сняли налоги. В результате электрические машины стали меньше стоить. Правда, с 1 января 2019 года на них опять должны ввести налоги, но есть шанс, что Верховная Рада продлит льготы на «зеленые» авто.
Читайте также: Автомобиль Smart подвергся необычному тюнингу
Ранее сообщалось, что в 2017 году в Украине продали более 80 тыс. автомобилей на общую сумму около 2 млрд. долларов. Судя по всему, в нынешнем году будут примерно такие же цифры.
С января по июль 2018 года в Украину ввезли почти 108 тыс. легковых автомобилей, причем более половины из них были сделаны в Европе. Такие цифры обнародовал украинский Госстат, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoNews.
Таким образом, импорт легковых автомобилей в Украину за первые семь месяцев 2018 года по сравнению с таким же периодом прошлого года подскочил на целых 31%. Согласитесь, рост очень значительный.
В денежном выражении ввезенные автомобили в нашу страну в январе-июле 2018 года оценивались в 1,15 млрд. долларов. Тот, кто говорит о низкой покупательской способности украинцев, явно ошибается.
В 2018 году в Украине резко увеличились продажи электромобилей и гибридных автомобилей. Это связано с тем, что с 1 января на электромобили сняли налоги. В результате электрические машины стали меньше стоить. Правда, с 1 января 2019 года на них опять должны ввести налоги, но есть шанс, что Верховная Рада продлит льготы на «зеленые» авто.
Читайте также: Автомобиль Smart подвергся необычному тюнингу
Ранее сообщалось, что в 2017 году в Украине продали более 80 тыс. автомобилей на общую сумму около 2 млрд. долларов. Судя по всему, в нынешнем году будут примерно такие же цифры.
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