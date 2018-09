Летающая машина впервые запущена в серийное производство

Американская компания Terrafugia в октябре начнет сбор предварительных заказов на свой летающий автомобиль Transition. Об этом заявил ее главный исполнительный директор Крис Джаран, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA В компании обещают начать поставки заказчикам в 2019 году, при этом цену ей еще не составили. Сам аппарат оснащен гибридным бензиново-электрическим двигателем, он рассчитан на два человека. Переключение между режимами полета и езды продлится всего одну минуту.Недостаток авто - ему для взлета и приземления нужно много места, но Terrafugia уже анонсировала новую модель TF-2, которая будет осуществлять вертикальный взлет и посадку. В продажу она может поступить в 2023 году.Между тем, компания Rolls-Royce показала концепт летающего такси. Прототип под рабочим названием EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing) представили на авиасалоне «Фарнборо» в Великобритании, сообщается на сайте производителя.Аэротакси, оснащенное шестью электродвигателями, сможет взять на борт до пяти пассажиров. Максимальная скорость летательного аппарата - до 400 км / ч, а предельная дальность полета составит 800 км.Сообщается, что от конкурентов EVTOL отличает способность вертикального взлета и посадки.Серийное производство EVTOL должна стартовать в начале 2020-х годов. Возможно создание также военной модификации летательного аппарата.