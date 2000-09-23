Раздел: Авто
Летающая машина впервые запущена в серийное производство
Совсем скоро летающие авто станут реальностью.
Американская компания Terrafugia в октябре начнет сбор предварительных заказов на свой летающий автомобиль Transition. Об этом заявил ее главный исполнительный директор Крис Джаран, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
В компании обещают начать поставки заказчикам в 2019 году, при этом цену ей еще не составили. Сам аппарат оснащен гибридным бензиново-электрическим двигателем, он рассчитан на два человека. Переключение между режимами полета и езды продлится всего одну минуту.
Недостаток авто - ему для взлета и приземления нужно много места, но Terrafugia уже анонсировала новую модель TF-2, которая будет осуществлять вертикальный взлет и посадку. В продажу она может поступить в 2023 году.
Между тем, компания Rolls-Royce показала концепт летающего такси. Прототип под рабочим названием EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing) представили на авиасалоне «Фарнборо» в Великобритании, сообщается на сайте производителя.
Аэротакси, оснащенное шестью электродвигателями, сможет взять на борт до пяти пассажиров. Максимальная скорость летательного аппарата - до 400 км / ч, а предельная дальность полета составит 800 км.
Сообщается, что от конкурентов EVTOL отличает способность вертикального взлета и посадки.
Читайте также: Эксперты составили список б/у машин, продающихся быстрее всего
Серийное производство EVTOL должна стартовать в начале 2020-х годов. Возможно создание также военной модификации летательного аппарата.
Американская компания Terrafugia в октябре начнет сбор предварительных заказов на свой летающий автомобиль Transition. Об этом заявил ее главный исполнительный директор Крис Джаран, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
В компании обещают начать поставки заказчикам в 2019 году, при этом цену ей еще не составили. Сам аппарат оснащен гибридным бензиново-электрическим двигателем, он рассчитан на два человека. Переключение между режимами полета и езды продлится всего одну минуту.
Недостаток авто - ему для взлета и приземления нужно много места, но Terrafugia уже анонсировала новую модель TF-2, которая будет осуществлять вертикальный взлет и посадку. В продажу она может поступить в 2023 году.
Между тем, компания Rolls-Royce показала концепт летающего такси. Прототип под рабочим названием EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing) представили на авиасалоне «Фарнборо» в Великобритании, сообщается на сайте производителя.
Аэротакси, оснащенное шестью электродвигателями, сможет взять на борт до пяти пассажиров. Максимальная скорость летательного аппарата - до 400 км / ч, а предельная дальность полета составит 800 км.
Сообщается, что от конкурентов EVTOL отличает способность вертикального взлета и посадки.
Читайте также: Эксперты составили список б/у машин, продающихся быстрее всего
Серийное производство EVTOL должна стартовать в начале 2020-х годов. Возможно создание также военной модификации летательного аппарата.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
301
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки людей, ощутивших на себе "карму"
- Парень, живущий с двумя девушками, с юмором раскрыл женские секреты
- Особенности русских свадеб в уморительных фотках
- Украина выполнила большую часть рекомендаций по борьбе с коррупцией
- Забавные питомцы, не желающие расставаться с хозяевами
- Климкин признался в отсутствии прогресса в переговорах с Венгрией
- Странные «персонажи», которых можно встретить лишь в супермаркетах
- Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
- В соцсетях высмеяли назначение Болдуина профессором киевского вуза
- Над шуткой Лаврова о Порошенко смеются в Сети
- Вдова погибшего на Донбассе украинского военного подала в суд на РФ
- Помпео признал неудачу с Россией
- В ВМС раскрыли цель переброски боевых кораблей в Азовское море
- Птицы прославились, сделав "массаж" своему хвостатому другу
- «Права справа» стала на заваді знищення стратегічного підприємства
- Российское оружие для Сирии высмеяли меткой карикатурой
- Активисты собирают ночной протест на Банковой
- Леонтьев vs Розенберг
- Карта ООС: ситуация на востоке Украины на 26 сентября
- Украина сама себя загнала в кабалу
- Британским пенсионерам предложили необычную замену котам
- Блогер насмешил нелепым экспериментом с шинами и газировкой
- В Сети бурно обсуждают казус, случившийся с Порошенко в ООН
- Историю изменить не получится
- Боевики на Донбассе открыли огонь по российским военным, - разведка
- В России нашли способ помочь Путину «дорасти» до Лукашенко
- Во сколько обойдется «любовь» к России
- Кабмин увеличил число призывников на осенний призыв
- На побережье Азовского моря прошли учения танкистов и пограничников
- Как «обуздать» Венгрию
Оставьте свой комментарий