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Раздел: Авто  
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Летающая машина впервые запущена в серийное производство

Летающая машина впервые запущена в серийное производство Совсем скоро летающие авто станут реальностью.

Американская компания Terrafugia в октябре начнет сбор предварительных заказов на свой летающий автомобиль Transition. Об этом заявил ее главный исполнительный директор Крис Джаран, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

В компании обещают начать поставки заказчикам в 2019 году, при этом цену ей еще не составили. Сам аппарат оснащен гибридным бензиново-электрическим двигателем, он рассчитан на два человека. Переключение между режимами полета и езды продлится всего одну минуту.

Недостаток авто - ему для взлета и приземления нужно много места, но Terrafugia уже анонсировала новую модель TF-2, которая будет осуществлять вертикальный взлет и посадку. В продажу она может поступить в 2023 году.

Между тем, компания Rolls-Royce показала концепт летающего такси. Прототип под рабочим названием EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing) представили на авиасалоне «Фарнборо» в Великобритании, сообщается на сайте производителя.

Аэротакси, оснащенное шестью электродвигателями, сможет взять на борт до пяти пассажиров. Максимальная скорость летательного аппарата - до 400 км / ч, а предельная дальность полета составит 800 км.

Сообщается, что от конкурентов EVTOL отличает способность вертикального взлета и посадки.

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Серийное производство EVTOL должна стартовать в начале 2020-х годов. Возможно создание также военной модификации летательного аппарата.
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 Теги: летающий автомобиль, премьера

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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