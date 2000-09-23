Раздел: Авто
Обновленный Hyundai i30 N показали до официальной премьеры
Премьера состоится в Париже уже через несколько дней.
Hyundai i30 Fastback N, вторая модель, которая будет выпущена подразделением высокопроизводительных моделей N южнокорейского бренда. Раскрытый за несколько дней до официального дебюта на Парижском автосалоне, автомобиль поступит в продажу в начале следующего года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автоманию.
Будучи более «элегантной» и «сложной» альтернативой стандартному i30 N, Fastback находится в более эксклюзивной области рынка без какой-либо прямой конкуренции. Hyundai говорит, это первое пятидверное высокопроизводительное купе в сегменте C.
Автомобиль имеет детали стиля, знакомые по i30 N: агрессивные бампера, двойные выхлопные трубы и вдохновленные F1 треугольные противотуманные фары, которые в будущем используют в качестве визуальных идентификаторов моделей N. Тем не менее, Fastback принимает более гладкий пяти-дверный кузов и спойлер на крышке багажника с черной глянцевой детализацией.
Механически i30 Fastback N идентичен своему прообразу - хэтчбеку. Клиенты получат выбор из стандартной 248-сильной 2,0-литровой четырехцилиндровой модели и более мощной версией производительностью 272 л.с. Оба автомобиля оснащены стандартным передним приводом и используют шести-ступенчатую механическую коробку передач, что позволяет разогнаться от 0 до 100 км в час за 6,1 секунды - на три десятых секунды быстрее, чем стандартная версия хэтчбек.
Спецификация Performance, которую, как считают в компании, пожелает 90 процентов покупателей, оснащена более крупными 19-дюймовыми легкосплавными колесами, «обутыми» в шины Pirelli P Zero, электронным управлением дифференциалом с повышенным трением, адаптивными амортизаторами и спортивной выхлопной системой.
Первоначально I30 Fastback N не был в плане продуктов Hyundai, однако успех обычной модели и потребительский спрос побудили бренд запустить его в производство.
Томас Беркле, главный дизайнер Hyundai Europe, сказал «Авто Экспресс»: «Мы предлагаем Fastback как более элегантную машину для людей, которые любят изощренность. Fastback N является глазурью на пироге, в нем мы сочетаем элегантность с производительностью.
Мы должны были сделать шаг от практичных автомобилей, которые мы делаем, и выпустить что-то действительно особенное. Fastback N открывает двери новых территорий.
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Мы хотели сделать что-то, рожденное не из математики рационального мышления и маркетинга, а скорее из того, что называется эмоциями. Ранее я сказал, что моя команда дизайнеров «позволяет делать то, что вы хотели бы купить».
Hyundai i30 Fastback N, вторая модель, которая будет выпущена подразделением высокопроизводительных моделей N южнокорейского бренда. Раскрытый за несколько дней до официального дебюта на Парижском автосалоне, автомобиль поступит в продажу в начале следующего года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автоманию.
Будучи более «элегантной» и «сложной» альтернативой стандартному i30 N, Fastback находится в более эксклюзивной области рынка без какой-либо прямой конкуренции. Hyundai говорит, это первое пятидверное высокопроизводительное купе в сегменте C.
Автомобиль имеет детали стиля, знакомые по i30 N: агрессивные бампера, двойные выхлопные трубы и вдохновленные F1 треугольные противотуманные фары, которые в будущем используют в качестве визуальных идентификаторов моделей N. Тем не менее, Fastback принимает более гладкий пяти-дверный кузов и спойлер на крышке багажника с черной глянцевой детализацией.
Механически i30 Fastback N идентичен своему прообразу - хэтчбеку. Клиенты получат выбор из стандартной 248-сильной 2,0-литровой четырехцилиндровой модели и более мощной версией производительностью 272 л.с. Оба автомобиля оснащены стандартным передним приводом и используют шести-ступенчатую механическую коробку передач, что позволяет разогнаться от 0 до 100 км в час за 6,1 секунды - на три десятых секунды быстрее, чем стандартная версия хэтчбек.
Спецификация Performance, которую, как считают в компании, пожелает 90 процентов покупателей, оснащена более крупными 19-дюймовыми легкосплавными колесами, «обутыми» в шины Pirelli P Zero, электронным управлением дифференциалом с повышенным трением, адаптивными амортизаторами и спортивной выхлопной системой.
Первоначально I30 Fastback N не был в плане продуктов Hyundai, однако успех обычной модели и потребительский спрос побудили бренд запустить его в производство.
Томас Беркле, главный дизайнер Hyundai Europe, сказал «Авто Экспресс»: «Мы предлагаем Fastback как более элегантную машину для людей, которые любят изощренность. Fastback N является глазурью на пироге, в нем мы сочетаем элегантность с производительностью.
Мы должны были сделать шаг от практичных автомобилей, которые мы делаем, и выпустить что-то действительно особенное. Fastback N открывает двери новых территорий.
Читайте также: Обновленный Hyundai получил "трехэтажную" оптику
Мы хотели сделать что-то, рожденное не из математики рационального мышления и маркетинга, а скорее из того, что называется эмоциями. Ранее я сказал, что моя команда дизайнеров «позволяет делать то, что вы хотели бы купить».
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