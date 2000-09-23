» » Обновленный Hyundai i30 N показали до официальной премьеры
Раздел: Авто  
0

Обновленный Hyundai i30 N показали до официальной премьеры

Обновленный Hyundai i30 N показали до официальной премьеры Премьера состоится в Париже уже через несколько дней.

Hyundai i30 Fastback N, вторая модель, которая будет выпущена подразделением высокопроизводительных моделей N южнокорейского бренда. Раскрытый за несколько дней до официального дебюта на Парижском автосалоне, автомобиль поступит в продажу в начале следующего года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автоманию.

Будучи более «элегантной» и «сложной» альтернативой стандартному i30 N, Fastback находится в более эксклюзивной области рынка без какой-либо прямой конкуренции. Hyundai говорит, это первое пятидверное высокопроизводительное купе в сегменте C.

Автомобиль имеет детали стиля, знакомые по i30 N: агрессивные бампера, двойные выхлопные трубы и вдохновленные F1 треугольные противотуманные фары, которые в будущем используют в качестве визуальных идентификаторов моделей N. Тем не менее, Fastback принимает более гладкий пяти-дверный кузов и спойлер на крышке багажника с черной глянцевой детализацией.

Механически i30 Fastback N идентичен своему прообразу - хэтчбеку. Клиенты получат выбор из стандартной 248-сильной 2,0-литровой четырехцилиндровой модели и более мощной версией производительностью 272 л.с. Оба автомобиля оснащены стандартным передним приводом и используют шести-ступенчатую механическую коробку передач, что позволяет разогнаться от 0 до 100 км в час за 6,1 секунды - на три десятых секунды быстрее, чем стандартная версия хэтчбек.

Спецификация Performance, которую, как считают в компании, пожелает 90 процентов покупателей, оснащена более крупными 19-дюймовыми легкосплавными колесами, «обутыми» в шины Pirelli P Zero, электронным управлением дифференциалом с повышенным трением, адаптивными амортизаторами и спортивной выхлопной системой.

Обновленный Hyundai i30 N показали до официальной премьеры
Обновленный Hyundai i30 N показали до официальной премьеры


Первоначально I30 Fastback N не был в плане продуктов Hyundai, однако успех обычной модели и потребительский спрос побудили бренд запустить его в производство.

Томас Беркле, главный дизайнер Hyundai Europe, сказал «Авто Экспресс»: «Мы предлагаем Fastback как более элегантную машину для людей, которые любят изощренность. Fastback N является глазурью на пироге, в нем мы сочетаем элегантность с производительностью.

Мы должны были сделать шаг от практичных автомобилей, которые мы делаем, и выпустить что-то действительно особенное. Fastback N открывает двери новых территорий.

Читайте также: Обновленный Hyundai получил "трехэтажную" оптику

Мы хотели сделать что-то, рожденное не из математики рационального мышления и маркетинга, а скорее из того, что называется эмоциями. Ранее я сказал, что моя команда дизайнеров «позволяет делать то, что вы хотели бы купить».

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Hyundai i30 N, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
     354
     0

Похожие новости по теме

Hyundai раскрыла «заряженный» фастбек i30 Hyundai раскрыла «заряженный» фастбек i30

Автомобиль получит электронноуправляемый дифференциал повышенного трения.

Эти новинки Hyundai появятся в ближайшие два года Эти новинки Hyundai появятся в ближайшие два года

Компания имеет интересные планы на будущее.

Новый Hyundai скоро появится в Украине Новый Hyundai скоро появится в Украине

Новинку отличает ряд интересных изменений.

Фастбэк Hyundai i30 Fastback выходит на рынок Фастбэк Hyundai i30 Fastback выходит на рынок

Производитель Hyundai Motor Company объявил старт продаж пятидверного Hyundai i30 Fastback. Далее: https://auto.rambler.ru/news/38573696/?utm_content=rauto&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Раритетный Ford Mustang Boss 429 Fastback 1969 года ушел с молотка Раритетный Ford Mustang Boss 429 Fastback 1969 года ушел с молотка

На аукционе в городе Коновер, Северная Каролина, был выставлен раритетный автомобиль Ford Mustang Boss 429 Fastback 1969 года выпуска.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх