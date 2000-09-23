Раздел: Авто
Фотошпионы показали новый кабриолет BMW
Кабриолет четвёртой серии предпочёл жёсткому верху ткань.
Ближайшая крупная премьера у марки BMW - седан третьей серии. Седьмое поколение «тройки» будет раскрыто на автосалоне в Париже второго октября. А уже в 2019-м должны пследовать её ближайшие сородичи в лице разных представителей четвёртой серии (у неё будет поколение номер два). Именно такой автомобиль, причём кабриолет, мы представляем вам на свежих шпионских кадрах, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
Пока тут много маскировки. Впрочем, оформление носа должно быть очень близко к новой «тройке». А там, мы полагаем, увидим «сросшиеся» фирменные «почки» (или «ноздри», кому как удобнее) решётки радиатора, как на восьмой серии.
Как и третья серия, четвёртая переберётся на модульную платформу CLAR, известную по «семёрке», «пятёрке» и ряду других моделей. Модульность предполагает вариации в подвеске. Возможно, спереди тут сохранятся Макферсоны, как у прошлых «тройки» и «четвёрки».
Смена «тележки», как водится, означает экономию массы, повышение жёсткости кузова и новые возможности по части силовых агрегатов и вспомогательной электроники. Но пока можно увидеть одну важную перемену: открытая «четвёрка» оснащена мягким складным верхом. А ведь на модели-предшественнице была металлическая трёхсекционная крыша. Аналогичную трансформацию недавно претерпел родстер BMW Z4. Со сменой поколения он отказался от жёсткого складного верха в пользу мягкого.
Быстрая трансформация, причём без полной остановки автомобиля, - притягательная сторона мягкого верха, в сравнении с жёстким. Всё большее значение приобретает и низкая масса конструкции. А это полезно как с точки зрения динамики, так и расхода топлива: в экологические нормы укладываться моделям всё сложнее, и здесь важен каждый сэкономленный килограмм.
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Четвёртая серия не может похвастаться длинной историей, но она в своё время отпочковалась от третьей (в неё были выделены двухдверные версии). А у «трёшки» в роду есть кабриолеты как с жёстким верхом (с пятого поколения), так и с тканевым (до четвёртого включительно). В общем, перед нами опять же своего рода возврат к корням, как и в случае с Z4. В области моторов мы ждём на кабриолете сильное пересечение с гаммой третьей, на ней же появятся наддувные «четвёрки» и «шестёрки» (пока можно уверенно сказать о новой версии мотора 2.0 на 258 л.с.), плюс гибридные установки (как минимум две, с моторами 1.5 и 2.0).
Ближайшая крупная премьера у марки BMW - седан третьей серии. Седьмое поколение «тройки» будет раскрыто на автосалоне в Париже второго октября. А уже в 2019-м должны пследовать её ближайшие сородичи в лице разных представителей четвёртой серии (у неё будет поколение номер два). Именно такой автомобиль, причём кабриолет, мы представляем вам на свежих шпионских кадрах, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
Пока тут много маскировки. Впрочем, оформление носа должно быть очень близко к новой «тройке». А там, мы полагаем, увидим «сросшиеся» фирменные «почки» (или «ноздри», кому как удобнее) решётки радиатора, как на восьмой серии.
Как и третья серия, четвёртая переберётся на модульную платформу CLAR, известную по «семёрке», «пятёрке» и ряду других моделей. Модульность предполагает вариации в подвеске. Возможно, спереди тут сохранятся Макферсоны, как у прошлых «тройки» и «четвёрки».
Смена «тележки», как водится, означает экономию массы, повышение жёсткости кузова и новые возможности по части силовых агрегатов и вспомогательной электроники. Но пока можно увидеть одну важную перемену: открытая «четвёрка» оснащена мягким складным верхом. А ведь на модели-предшественнице была металлическая трёхсекционная крыша. Аналогичную трансформацию недавно претерпел родстер BMW Z4. Со сменой поколения он отказался от жёсткого складного верха в пользу мягкого.
Быстрая трансформация, причём без полной остановки автомобиля, - притягательная сторона мягкого верха, в сравнении с жёстким. Всё большее значение приобретает и низкая масса конструкции. А это полезно как с точки зрения динамики, так и расхода топлива: в экологические нормы укладываться моделям всё сложнее, и здесь важен каждый сэкономленный килограмм.
Читайте также: Фотошпионы рассекретили дизайн нового Aston Martin
Четвёртая серия не может похвастаться длинной историей, но она в своё время отпочковалась от третьей (в неё были выделены двухдверные версии). А у «трёшки» в роду есть кабриолеты как с жёстким верхом (с пятого поколения), так и с тканевым (до четвёртого включительно). В общем, перед нами опять же своего рода возврат к корням, как и в случае с Z4. В области моторов мы ждём на кабриолете сильное пересечение с гаммой третьей, на ней же появятся наддувные «четвёрки» и «шестёрки» (пока можно уверенно сказать о новой версии мотора 2.0 на 258 л.с.), плюс гибридные установки (как минимум две, с моторами 1.5 и 2.0).
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