Раздел: Авто
Audi возродит люксовый бренд
Audi возродит бренд Horch по аналогии с Mercedes-Maybach
Компания Audi выделит топовую версию фламанского седана А8 при помощи отдельного названия - Horch. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Пока не уточняется, как именно будет звучать название модели - например, Audi A8 Horch. Второй вариант - Audi-Horch A8: по аналогии с конкурентом от Mercedes-Benz, который выделил подбренд Mercedes-Maybach для топовых версий S-Class. Шильдик Horch будет размещен на стойках или крыльях машины. Отдельного бренда Horch создавать не планируется, сообщил инсайдер, из-за неудачного опыта Mercedes-Benz с возрождением Maybach.
Модификация Horch появится у А8 после обновления, которое ожидается через два-три года. По предварительной информации, она будет предлагаться с двигателем W12 с двойным турбонаддувом.
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Компания Horch была основана в начале прошлого века в Германии. В 1920-1930-е гг она производила люксовые автомобили и была довольно успешной. Затем бренд вошел в состав концерна Auto Union, в котором состояла и марка Audi. В 1940-х гг производство премиальных машин было приостановлено в пользу военной техники.
Компания Audi выделит топовую версию фламанского седана А8 при помощи отдельного названия - Horch. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Пока не уточняется, как именно будет звучать название модели - например, Audi A8 Horch. Второй вариант - Audi-Horch A8: по аналогии с конкурентом от Mercedes-Benz, который выделил подбренд Mercedes-Maybach для топовых версий S-Class. Шильдик Horch будет размещен на стойках или крыльях машины. Отдельного бренда Horch создавать не планируется, сообщил инсайдер, из-за неудачного опыта Mercedes-Benz с возрождением Maybach.
Модификация Horch появится у А8 после обновления, которое ожидается через два-три года. По предварительной информации, она будет предлагаться с двигателем W12 с двойным турбонаддувом.
Читайте также: BMW возродит модель 8-Series
Компания Horch была основана в начале прошлого века в Германии. В 1920-1930-е гг она производила люксовые автомобили и была довольно успешной. Затем бренд вошел в состав концерна Auto Union, в котором состояла и марка Audi. В 1940-х гг производство премиальных машин было приостановлено в пользу военной техники.
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