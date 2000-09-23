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Раздел: Авто  
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Audi возродит люксовый бренд

Audi возродит люксовый брендAudi возродит бренд Horch по аналогии с Mercedes-Maybach

Компания Audi выделит топовую версию фламанского седана А8 при помощи отдельного названия - Horch. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Пока не уточняется, как именно будет звучать название модели - например, Audi A8 Horch. Второй вариант - Audi-Horch A8: по аналогии с конкурентом от Mercedes-Benz, который выделил подбренд Mercedes-Maybach для топовых версий S-Class. Шильдик Horch будет размещен на стойках или крыльях машины. Отдельного бренда Horch создавать не планируется, сообщил инсайдер, из-за неудачного опыта Mercedes-Benz с возрождением Maybach.

Модификация Horch появится у А8 после обновления, которое ожидается через два-три года. По предварительной информации, она будет предлагаться с двигателем W12 с двойным турбонаддувом.

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Компания Horch была основана в начале прошлого века в Германии. В 1920-1930-е гг она производила люксовые автомобили и была довольно успешной. Затем бренд вошел в состав концерна Auto Union, в котором состояла и марка Audi. В 1940-х гг производство премиальных машин было приостановлено в пользу военной техники.
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 Теги: Audi, бренд

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Сегодня, 06:52 » Автор: Татьяна Ларина
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