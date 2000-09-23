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Раздел: Авто  
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Ford анонсировал электрогрузовик с автопилотом

Ford анонсировал электрогрузовик с автопилотомДизайнеры вдохновлялись персонажами комиксов.

На выставке IAA Commercial Vehicles 2018 Ford показал концепт тяжелого тягача под названием F-Vision, который должен сочетать в себе большую тягу на чистой энергии и возможности автопилота, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Tehnot

F-Vision спроектировали в турецком дизайнерском центре Ford, передает New Atlas. Он получит автопилот четвертого уровня, это значит, что транспортное средство может передвигаться абсолютно без помощи человека.

Дизайнеры вдохновлялись персонажами комиксов. В том том сенсе, что грузовик должен адаптироваться к обстановке при помоши интеллектуальных материалов. Например, окна могут подстраиваться под количество света и пропускать лишь необходимое количество для уютной атмосферы в кабине. Естественно, конструкция F-Vision и прицепа создавалась с учетом аэродинамики.

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Ford Trucks заявляет, что они предвидят будущее, в котором люди и машины будут тесно взаимодействовать. А автономные грузовики будут работать вместе со своими водителями, а не вместо них.

Ford анонсировал электрогрузовик с автопилотом
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 Теги: Ford, электрогрузовик

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Сегодня, 19:56 » Автор: Татьяна Ларина
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