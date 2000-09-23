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Раздел: Авто  
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Японцы анонсировали новые версии Nissan Note

Японцы анонсировали новые версии Nissan NoteЯпонская компания на домашнем рынке представит несколько модификаций модели Note.

Хетчбек Nissan Note будет доступнее в гибридных версиях e-Power и e-Power Nismo, а также e-Power Nismo S. Помимо этого каждая модификация получит несколько комплектаций, например X Dig-S, Medalist X Four и другие, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

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По словам представителя автопроизводителя, благодаря оснащению системой e-Power удалось увеличить популярность хетчбэка. Таким образом, модель Nissan Note стала одним из лидеров среди зарегистрированных автомобилей.
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 Теги: Япония, Nissan Note

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Сегодня, 22:58 » Автор: Татьяна Ларина
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