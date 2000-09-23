Раздел: Авто
Блогер показал, как меняются автомобили после пребывания под землей
Три машины закопали на целый год.
Год назад хорошо знакомый вам блогер из «Гаража 54» заложил начало любопытного эксперимента: он закопал под землей три автомобиля: Жигули, Toyota Corsa, а также Audi, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.
Идея была простой: продержать русского, немца и японца год, после чего попробовать завести.
Однако на практике все пошло наперекосяк. После обильных осенних дождей глинистая почва размякла и не хотела отпускать машины, которые уютно лежали в ней целый год. Сам же блогер и его команда выкапывали их слишком неаккуратно. Так, экскаватор своим ковшом фактически разрушил все машины - начиная с кузова и заканчивая моторным отсеком.
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В результате стало очевидно, что завести машины просто невозможно. И не столько из-за подземного хранения, сколько из-за повреждений, полученных при раскопках. Пользователи отреагировали на результат эксперимента негативно и заявили, что Лысый из «Гаража 54» попросту испортил проект, потеряв год понапрасну.
Год назад хорошо знакомый вам блогер из «Гаража 54» заложил начало любопытного эксперимента: он закопал под землей три автомобиля: Жигули, Toyota Corsa, а также Audi, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.
Идея была простой: продержать русского, немца и японца год, после чего попробовать завести.
Однако на практике все пошло наперекосяк. После обильных осенних дождей глинистая почва размякла и не хотела отпускать машины, которые уютно лежали в ней целый год. Сам же блогер и его команда выкапывали их слишком неаккуратно. Так, экскаватор своим ковшом фактически разрушил все машины - начиная с кузова и заканчивая моторным отсеком.
Читайте также: Honda CR-V стала гибридом
В результате стало очевидно, что завести машины просто невозможно. И не столько из-за подземного хранения, сколько из-за повреждений, полученных при раскопках. Пользователи отреагировали на результат эксперимента негативно и заявили, что Лысый из «Гаража 54» попросту испортил проект, потеряв год понапрасну.
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