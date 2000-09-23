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Раздел: Авто  
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Блогер показал, как меняются автомобили после пребывания под землей

Блогер показал, как меняются автомобили после пребывания под землей Три машины закопали на целый год.

Год назад хорошо знакомый вам блогер из «Гаража 54» заложил начало любопытного эксперимента: он закопал под землей три автомобиля: Жигули, Toyota Corsa, а также Audi, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.

Идея была простой: продержать русского, немца и японца год, после чего попробовать завести.

Однако на практике все пошло наперекосяк. После обильных осенних дождей глинистая почва размякла и не хотела отпускать машины, которые уютно лежали в ней целый год. Сам же блогер и его команда выкапывали их слишком неаккуратно. Так, экскаватор своим ковшом фактически разрушил все машины - начиная с кузова и заканчивая моторным отсеком.

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В результате стало очевидно, что завести машины просто невозможно. И не столько из-за подземного хранения, сколько из-за повреждений, полученных при раскопках. Пользователи отреагировали на результат эксперимента негативно и заявили, что Лысый из «Гаража 54» попросту испортил проект, потеряв год понапрасну.

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 Теги: машины, земля

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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