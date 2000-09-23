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Раздел: Авто  
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Фотошпионы показали новый Chevrolet Tahoe

Фотошпионы показали новый Chevrolet TahoeУ внедорожника может появиться спортивная версия.

Новое поколение внедорожника Chevrolet Tahoe получит независимую заднюю подвеску вместо неразрезного заднего моста. Об этом свидетельствуют первые шпионские снимки модели, сделанные во время ее испытаний, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Разглядеть многорычажку можно на изображении ниже. Очевидно, пойти на такой шаг пришлось ради повышения комфорта автомобиля, ведь теперь вибрации с одного заднего колеса не будут передаваться на другое. Такие же изменения коснутся удлиненного Chevy Suburban, который был замечен ранее.

Так же на фото можно увидеть выхлоп с двух сторон, чего раньше у Tahoe никогда не было. Неужели компания испытывает новую «заряженную» версию модели? Покажет время.

Как ожидается, пятое поколение Chevrolet Tahoe представят в 2019 году. По предположениям в нем применят большое количество алюминия и современные электронные опции - как и на уже представленном новом пикапе Silverado. Моторную гамму могут пополнить 2,7-литровый четырехцилиндровый турбомотор мощностью около 310 л. с. и гибридная силовая установка.

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Скорее всего, такие же изменения ждут соплатформенный Cadillac Escalade.
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 Теги: Chevrolet Tahoe, фото, тесты

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Сегодня, 10:08 » Автор: Алена Шимко
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