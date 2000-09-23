Раздел: Авто
SEAT показала интерьер и цвета нового Tarraco
Салон сделан в в полной семиместной конфигурации.
В начале сентября пресс-служба SEAT опубликовала серию фотографий, демонстрирующих новый семиместный кроссовер Tarraco, публичная презентация которого состоится уже 2 октября на Парижском автосалоне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Тогда мы смогли увидеть автомобиль в единственном цвете, и только одну фотографию интерьера. Сейчас стали доступны фотографии модели в разных цветовых решениях, а также подробные фотографии интерьера.
Во-первых, это позволяет нам увидеть, как выглядит семиместный внедорожник в других цветах, таких как Atlantic Blue, Indium Grey и Oryx White. Не знаем как вам, но нашей редакции очень понравился как выглядит полноразмерный кроссовер в цвете Atlantic Blue.
Помимо этого, в глаза бросается то, что модель постоянно показывается на всех фотографиях с одинаковыми легкосплавными дисками на 20 дюймов.
Помимо четырех оттенков, упомянутых выше, Tarraco также будет доступен для заказа в других знакомых цветах из палитры VW Group, включая Reflex Silver, Titanium Beige, Deep Black и Urano Grey.
Отдельно стоит сказать про салон, который мы теперь можем увидеть в полной семиместной конфигурации, причем на фото продемонстрирована версия с панорамной стеклянной крышей. Передний и второй ряд сидений смотрятся достаточно удобными для четырех человек, на которых смогут расположиться достаточно высокие люди, но третий ряд, возможно, рассчитан исключительно на детей.
Но третий ряд совершенно не удивляет, соплатформенные и похожие модели VW Tiguan Allspace и Skoda Kodiaq также не предлагают простора для пассажиров третьего ряда. К сожалению SEAT пока не представил детальные характеристики объема багажного отделения, он выглядит достаточно просторным, если сложить третий ряд сидений.
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По предварительной информации, реализация кроссовера начнется только в 2019 году. Изначально будет доступно только две комплектации Tarraco - Style и Xcellence.
В начале сентября пресс-служба SEAT опубликовала серию фотографий, демонстрирующих новый семиместный кроссовер Tarraco, публичная презентация которого состоится уже 2 октября на Парижском автосалоне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Тогда мы смогли увидеть автомобиль в единственном цвете, и только одну фотографию интерьера. Сейчас стали доступны фотографии модели в разных цветовых решениях, а также подробные фотографии интерьера.
Во-первых, это позволяет нам увидеть, как выглядит семиместный внедорожник в других цветах, таких как Atlantic Blue, Indium Grey и Oryx White. Не знаем как вам, но нашей редакции очень понравился как выглядит полноразмерный кроссовер в цвете Atlantic Blue.
Помимо этого, в глаза бросается то, что модель постоянно показывается на всех фотографиях с одинаковыми легкосплавными дисками на 20 дюймов.
Помимо четырех оттенков, упомянутых выше, Tarraco также будет доступен для заказа в других знакомых цветах из палитры VW Group, включая Reflex Silver, Titanium Beige, Deep Black и Urano Grey.
Отдельно стоит сказать про салон, который мы теперь можем увидеть в полной семиместной конфигурации, причем на фото продемонстрирована версия с панорамной стеклянной крышей. Передний и второй ряд сидений смотрятся достаточно удобными для четырех человек, на которых смогут расположиться достаточно высокие люди, но третий ряд, возможно, рассчитан исключительно на детей.
Но третий ряд совершенно не удивляет, соплатформенные и похожие модели VW Tiguan Allspace и Skoda Kodiaq также не предлагают простора для пассажиров третьего ряда. К сожалению SEAT пока не представил детальные характеристики объема багажного отделения, он выглядит достаточно просторным, если сложить третий ряд сидений.
Читайте также: Представлен большой кроссовер Seat
По предварительной информации, реализация кроссовера начнется только в 2019 году. Изначально будет доступно только две комплектации Tarraco - Style и Xcellence.
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