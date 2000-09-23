» » SEAT показала интерьер и цвета нового Tarraco
Раздел: Авто  
0

SEAT показала интерьер и цвета нового Tarraco

SEAT показала интерьер и цвета нового TarracoСалон сделан в в полной семиместной конфигурации.

В начале сентября пресс-служба SEAT опубликовала серию фотографий, демонстрирующих новый семиместный кроссовер Tarraco, публичная презентация которого состоится уже 2 октября на Парижском автосалоне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Тогда мы смогли увидеть автомобиль в единственном цвете, и только одну фотографию интерьера. Сейчас стали доступны фотографии модели в разных цветовых решениях, а также подробные фотографии интерьера.

Во-первых, это позволяет нам увидеть, как выглядит семиместный внедорожник в других цветах, таких как Atlantic Blue, Indium Grey и Oryx White. Не знаем как вам, но нашей редакции очень понравился как выглядит полноразмерный кроссовер в цвете Atlantic Blue.

Помимо этого, в глаза бросается то, что модель постоянно показывается на всех фотографиях с одинаковыми легкосплавными дисками на 20 дюймов.

Помимо четырех оттенков, упомянутых выше, Tarraco также будет доступен для заказа в других знакомых цветах из палитры VW Group, включая Reflex Silver, Titanium Beige, Deep Black и Urano Grey.

Отдельно стоит сказать про салон, который мы теперь можем увидеть в полной семиместной конфигурации, причем на фото продемонстрирована версия с панорамной стеклянной крышей. Передний и второй ряд сидений смотрятся достаточно удобными для четырех человек, на которых смогут расположиться достаточно высокие люди, но третий ряд, возможно, рассчитан исключительно на детей.

Но третий ряд совершенно не удивляет, соплатформенные и похожие модели VW Tiguan Allspace и Skoda Kodiaq также не предлагают простора для пассажиров третьего ряда. К сожалению SEAT пока не представил детальные характеристики объема багажного отделения, он выглядит достаточно просторным, если сложить третий ряд сидений.

Читайте также: Представлен большой кроссовер Seat

По предварительной информации, реализация кроссовера начнется только в 2019 году. Изначально будет доступно только две комплектации Tarraco - Style и Xcellence.
SEAT показала интерьер и цвета нового Tarraco
SEAT показала интерьер и цвета нового Tarraco
SEAT показала интерьер и цвета нового Tarraco
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: SEAT, Tarraco, цвета, салон

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:24 » Автор: Алена Шимко
     378
     0

Похожие новости по теме

Представлен большой кроссовер Seat Представлен большой кроссовер Seat

Новый кроссовер построен на растянутой платформе MQB-A.

Seat презентовал новый Tarraco Seat презентовал новый Tarraco

Продажи стартуют в конце года.

Seat показала новый семиместный кроссовер Tarraco Seat показала новый семиместный кроссовер Tarraco

Официальная премьера автомобиля состоится 18 сентября в испанской Таррагоне.

Названа дата выхода Seat Tarraco Названа дата выхода Seat Tarraco

Компания Seat представит кроссовер Tarraco 18 сентября нынешнего года.

Опубликован первый тизер семиместного кроссовера Seat Опубликован первый тизер семиместного кроссовера Seat

Испанская марка Seat опубликовала в твиттере видеоролик, на котором можно рассмотреть новый кроссовер Tarraco.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх