Раздел: Авто
Porsche выпустил современную версию «Моби Дика»
Колесные диски 935-го с красными аэродинамическими колпаками выполнены в стиле оригинального 935/78.
Во время фестиваля Rennsport Reunion в Калифорнии Porsche представила современную версию легендарного 935/78 «Моби Дик». Новинку построили на агрегатах 911 GT2 RS с кузовом из фиброармированного пластика и оснастили деталями экстерьера от 919 Hybrid и 911 GT3 R. Всего будет собрано 77 таких автомобилей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Длина нового Porsche 935 составляет 4870 миллиметров, ширина - 2030 миллиметров. Спорткар на 321 миллиметр длиннее и на 150 шире исходного 911 GT2 RS. Большинство аэродинамических элементов инженеры «Порше» позаимствовали у современных или классических гоночных машин. Так, вентиляционные прорези на арках такие же, как на клиентских 911 GT3 R.
Колесные диски 935-го с красными аэродинамическими колпаками выполнены в стиле оригинального 935/78, светодиодные стоп-сигналы взяты от «лемановского» 919 Hybrid. Даже боковые зеркала здесь от существующей гоночной машины - 911 RSR, а титановый выхлоп такой, как на Porsche 908. Элементы салона споркара также взяты от других машин: 911 GT3 R и 917.
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В движение Porsche 935 приводит 3,8-литровый твин-турбо оппозитник от 911 GT2 RS. Отдача агрегата составляет 700 сил и 750 Нм момента. Коробка - семиступенчатый «робот» PDK. 935-й укомплектован системой стабилизации Porsche Stability Management, гоночными тормозами с отдельными контурами, 380-миллиметровыми дисками спереди и 355-миллиметровыми сзади, дифференциалом повышенного трения, каркасом безопасности, а также шеститочечными ремнями.
Во время фестиваля Rennsport Reunion в Калифорнии Porsche представила современную версию легендарного 935/78 «Моби Дик». Новинку построили на агрегатах 911 GT2 RS с кузовом из фиброармированного пластика и оснастили деталями экстерьера от 919 Hybrid и 911 GT3 R. Всего будет собрано 77 таких автомобилей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Длина нового Porsche 935 составляет 4870 миллиметров, ширина - 2030 миллиметров. Спорткар на 321 миллиметр длиннее и на 150 шире исходного 911 GT2 RS. Большинство аэродинамических элементов инженеры «Порше» позаимствовали у современных или классических гоночных машин. Так, вентиляционные прорези на арках такие же, как на клиентских 911 GT3 R.
Колесные диски 935-го с красными аэродинамическими колпаками выполнены в стиле оригинального 935/78, светодиодные стоп-сигналы взяты от «лемановского» 919 Hybrid. Даже боковые зеркала здесь от существующей гоночной машины - 911 RSR, а титановый выхлоп такой, как на Porsche 908. Элементы салона споркара также взяты от других машин: 911 GT3 R и 917.
Читайте также: Mercedes выпустил электрическую версию «Серебряной стрелы»
В движение Porsche 935 приводит 3,8-литровый твин-турбо оппозитник от 911 GT2 RS. Отдача агрегата составляет 700 сил и 750 Нм момента. Коробка - семиступенчатый «робот» PDK. 935-й укомплектован системой стабилизации Porsche Stability Management, гоночными тормозами с отдельными контурами, 380-миллиметровыми дисками спереди и 355-миллиметровыми сзади, дифференциалом повышенного трения, каркасом безопасности, а также шеститочечными ремнями.
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