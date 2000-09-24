Раздел: Авто
Еще одна страна переходит на электронные водительские удостоверения
Электронные права собираются внедрить в Дании до 2020 года.
Через 2 года в Дании появится мобильное приложение, которое заменит обычные водительские удостоверения в виде пластиковой карточки. Вдобавок будет разработана электронная база данных с информацией обо всех водителях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.
Электронное водительское удостоверение не полностью вытеснит пластиковую карточку. Водители смогут пользоваться и электронной, и аналоговой версией, но каждая пластиковая карточка будет зарегистрирована в общей базе.
Похожие инициативы есть и в других европейских странах. Например, в Польше в этом году начнет действовать электронный каталог, который позволит водителям брать с собой только гражданские документы – водителей через него будут идентифицировать по паспорту, а машину – по номеру.
Читайте также: Kia доработает популярную модель
Но Дания станет первой страной ЕС, где водитель может полностью перейти на электронные документы.
Через 2 года в Дании появится мобильное приложение, которое заменит обычные водительские удостоверения в виде пластиковой карточки. Вдобавок будет разработана электронная база данных с информацией обо всех водителях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.
Электронное водительское удостоверение не полностью вытеснит пластиковую карточку. Водители смогут пользоваться и электронной, и аналоговой версией, но каждая пластиковая карточка будет зарегистрирована в общей базе.
Похожие инициативы есть и в других европейских странах. Например, в Польше в этом году начнет действовать электронный каталог, который позволит водителям брать с собой только гражданские документы – водителей через него будут идентифицировать по паспорту, а машину – по номеру.
Читайте также: Kia доработает популярную модель
Но Дания станет первой страной ЕС, где водитель может полностью перейти на электронные документы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
424
0
Также советуем посмотреть
- В Казахстане приготовили самый длинный шашлык в мире
- Неверная жена с любовником вызвала такси, которое вел ее муж
- Сеть повеселил жалостливый рассказ на росТВ о жизни в Киеве
- В Сети высмеяли памятник основателю Bitcoin в Киеве
- Обаятельный тюлень покорил пользователей Сети
- "Совет да любовь": в Сети высмеяли фото Путина с президентом Таджикистана
- В Сети высмеяли "фекальный инцидент" с российскими дипломатами
- Очередной взрыв в Донецке: ранен кандидат на пост "главы ДНР"
- "Ты меня любишь?": забавные анекдоты о прелестях семейной жизни
- "Добби свободен": в Сети шутят над снятием электронного браслета с Насирова
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба"
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
- Насирову разрешили снять электронный браслет
- Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
- Колективні претензії на минуле
- Смешные фотки, в которых нет смысла искать логику
- Медицина в бюджете-2019: главные показатели
- Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки
- В ООН Порошенко атакував Росію
- За карту без Крыма: в Житомире забросали дымовыми шашками кафе
- Избирательная компания: стартовый выстрел прозвучал
- На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
- Угорці встромили ніж у нашу спину
- Смешные СМС от людей, у которых ирония «в крови»
- «Л/ДНР» приходит в упадок
- Принц Уильям забавно потроллил свою невысыпающуюся жену
- Как выжить вопреки указаниям Кремля
- «Я – революция»: дизайнер из «ЛНР» насмешила странной коллекцией
- Дело Скрипалей: россияне врать не умеют
Оставьте свой комментарий