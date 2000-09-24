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Раздел: Авто  
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Еще одна страна переходит на электронные водительские удостоверения

Еще одна страна переходит на электронные водительские удостоверения Электронные права собираются внедрить в Дании до 2020 года.

Через 2 года в Дании появится мобильное приложение, которое заменит обычные водительские удостоверения в виде пластиковой карточки. Вдобавок будет разработана электронная база данных с информацией обо всех водителях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.

Электронное водительское удостоверение не полностью вытеснит пластиковую карточку. Водители смогут пользоваться и электронной, и аналоговой версией, но каждая пластиковая карточка будет зарегистрирована в общей базе.

Похожие инициативы есть и в других европейских странах. Например, в Польше в этом году начнет действовать электронный каталог, который позволит водителям брать с собой только гражданские документы – водителей через него будут идентифицировать по паспорту, а машину – по номеру.

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Но Дания станет первой страной ЕС, где водитель может полностью перейти на электронные документы.
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 Теги: Дания, права

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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