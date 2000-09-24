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Раздел: Авто  
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Продажи обновленного Hyundai побили рекорды в Китае

Продажи обновленного Hyundai побили рекорды в Китае Модель Hyundai ix35 стала бестселлером.

Корейский кроссовер пользуется огромным спросом у китайских автолюбителей. Модель уже обошла по продажам Toyota RAV4, Honda Vezel и Volkswagen T-Roc, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Отмечается, что с момента начала реализации, было продано 14 000 Hyundai ix35. По словам экспертов, такой ажиотаж можно объяснить грамотным маркетингом, который сделал из нового поколения настоящий бестселлер марки.

После обновления кроссовер получил новый фирменный дизайн с пересмотренной линией остекления, каскадной решеткой, иные бампера и стильную оптику.

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В салоне новинки установлен современная приборная панель и новейшая мультимедийная система.
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 Теги: Hyundai ix35, Китай

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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