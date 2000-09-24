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Раздел: Авто  
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Chevrolet выпустила обновленный пикап Silverado

Chevrolet выпустила обновленный пикап SilveradoВ Техасе представили пикап Chevrolet Silverado нового поколения.

В Техасе открылась промышленная ярмарка, на которой показали несколько новых модификаций американского пикапа Chevrolet Silverado.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.

Сообщается, что в список оснащения пикапов попали эмблемы, ящики для хранения багажа и пересмотренная тормозная система.

Первым экземпляром выступает Chevrolet Silverado High Country, обладающий бронзовыми оттенками в передней части. Машину снабдили двухконтурным выхлопом и 22-дюймовыми колесными дисками.

Далее следует выделить Chevrolet Silverado LTZ, у которого имеются множество хромированных деталей и всепогодные коврики в салоне. Машину оснастили колесными дисками размерностью в 22 дюйма.

Внедренный 5,3-литровый агрегат отличается увеличенной мощностью, чего удалось достичь при помощи улучшенной конструкции холодного воздухозаборника.

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Следующими отмечают Chevrolet Silverado RST Off Road и Chevrolet Silverado RST Street. Обе версии обладают комплектов внедорожных приспособлений и оптикой.

Chevrolet выпустила обновленный пикап Silverado
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 Теги: Chevrolet Silverado, пикап

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Сегодня, 16:57 » Автор: Ирина Шевченко
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