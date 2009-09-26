» » В Германии показали VW Beetle, покрытый бисером
Раздел: Авто  
0

В Германии показали VW Beetle, покрытый бисером

В Германии показали VW Beetle, покрытый бисеромАвтомобиль полностью снаружи и внутри покрыт мозаикой.

В Вольфсбурге, Германия, сейчас красуется уникальный Volkswagen Beetle 1990 года выпуска, получивший название Vochol, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Он полностью покрыт бисером, выложенным в виде орнамента - по примеру искусства самобытного индейского народа уичоль из Мексики.

В создании мозаики было использовано 2 277 000 разноцветных шариков бисера общим весом 90 кг (и еще 16 кг смолы, которая может выдержать температуру до 200 °C). Для этого потребовалось более 9 000 часов работы нескольких ремесленников.

После окончания мирового турне автомобиль планируют продать на аукционе.

Читайте также: В Volkswagen поделились подробностями о преемнике Beetle

Вырученные деньги пойдут на поддержку Музея народного искусства в Мехико, Мексика.
В Германии показали VW Beetle, покрытый бисером
В Германии показали VW Beetle, покрытый бисером
В Германии показали VW Beetle, покрытый бисером
В Германии показали VW Beetle, покрытый бисером
В Германии показали VW Beetle, покрытый бисером
В Германии показали VW Beetle, покрытый бисером
В Германии показали VW Beetle, покрытый бисером
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: VW Beetle, бисер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:20 » Автор: Алена Шимко
     209
     0

Похожие новости по теме

Эксперты рассказали о судьбе легендарной модели Volkswagen Эксперты рассказали о судьбе легендарной модели Volkswagen

На данный момент будущее Volkswagen Beetle неопределенно.

Volkswagen готовит преемника Beetle Volkswagen готовит преемника Beetle

Новый проект Beetle находится на очень ранних стадиях.

В Volkswagen поделились подробностями о преемнике Beetle В Volkswagen поделились подробностями о преемнике Beetle

Появилась информация, что немецкий производитель не собирается полностью отказываться от автомобиля.

Volkswagen Beetle может превратиться в электромобиль Volkswagen Beetle может превратиться в электромобиль

«Жук» получит разработанное специально для электромобилей шасси.

Кaбpиoлeт Beetle обшили джинсом Кaбpиoлeт Beetle обшили джинсом

Компания Volkswagen обшила кабриолет джинсом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх