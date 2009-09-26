Раздел: Авто
В Германии показали VW Beetle, покрытый бисером
Автомобиль полностью снаружи и внутри покрыт мозаикой.
В Вольфсбурге, Германия, сейчас красуется уникальный Volkswagen Beetle 1990 года выпуска, получивший название Vochol, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Он полностью покрыт бисером, выложенным в виде орнамента - по примеру искусства самобытного индейского народа уичоль из Мексики.
В создании мозаики было использовано 2 277 000 разноцветных шариков бисера общим весом 90 кг (и еще 16 кг смолы, которая может выдержать температуру до 200 °C). Для этого потребовалось более 9 000 часов работы нескольких ремесленников.
После окончания мирового турне автомобиль планируют продать на аукционе.
Читайте также: В Volkswagen поделились подробностями о преемнике Beetle
Вырученные деньги пойдут на поддержку Музея народного искусства в Мехико, Мексика.
В Вольфсбурге, Германия, сейчас красуется уникальный Volkswagen Beetle 1990 года выпуска, получивший название Vochol, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Он полностью покрыт бисером, выложенным в виде орнамента - по примеру искусства самобытного индейского народа уичоль из Мексики.
В создании мозаики было использовано 2 277 000 разноцветных шариков бисера общим весом 90 кг (и еще 16 кг смолы, которая может выдержать температуру до 200 °C). Для этого потребовалось более 9 000 часов работы нескольких ремесленников.
После окончания мирового турне автомобиль планируют продать на аукционе.
Читайте также: В Volkswagen поделились подробностями о преемнике Beetle
Вырученные деньги пойдут на поддержку Музея народного искусства в Мехико, Мексика.
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