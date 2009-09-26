Раздел: Авто
Nissan оснастил Qashqai новым турбодвигателем
На выбор компания предложит две мощности авто.
В Европе начались продажи кроссовера Nissan Qashqai с новым турбомотором 1.3 DIG-T. Агрегат разработан совместно с компанией Mercedes-Benz, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
На выбор покупателям «Кашкая» предложено два варианта с разным уровнем форсировки: мощностью 140 или 160 лошадиных сил. Первый будет оснащаться только шестиступенчатой механической коробкой передач, а второй - также и семиступенчатым «роботом». У младшей версии пиковый крутящий момент составит 240 Нм, у старшей - 260 Нм в варианте с ручной коробкой и 270 Нм с роботизированной трансмиссией.
Кроссовер Qashqai с турбомотором 1.3 станет первым «Ниссаном», который будет оснащаться семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. До сих пор все двухпедальные «Ниссаны» с поперечным расположением мотора комплектовались вариатором.
Новый мотор полностью вытеснит из модельной линейки нынешние двигатели 1.2 мощностью 115 сил и 1.6 мощностью 163 сил. А вот 130-сильный дизель 1.6 останется.
Продажи новых машин с ручной коробкой передач уже начались, а версию с «роботом» европейцы смогут заказать лишь с ноября.
Читайте также: Тюнингованная версия Nissan Qashqai установила рекорд скорости среди кроссоверов
Новый турбомотор 1.3 разработан альянсом Renault-Nissan совместно с концерном Daimler. Эти двигатели ставятся на микровэны Renault Scenic, кроссоверы Renault Kadjar и Qashqai, а также компактный модели Mercedes А-класса. Renault-Nissan выпускает свою версию мотора на заводе в испанском Вальядолиде, Mercedes - в немецком городе Кёлледа.
В Европе начались продажи кроссовера Nissan Qashqai с новым турбомотором 1.3 DIG-T. Агрегат разработан совместно с компанией Mercedes-Benz, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
На выбор покупателям «Кашкая» предложено два варианта с разным уровнем форсировки: мощностью 140 или 160 лошадиных сил. Первый будет оснащаться только шестиступенчатой механической коробкой передач, а второй - также и семиступенчатым «роботом». У младшей версии пиковый крутящий момент составит 240 Нм, у старшей - 260 Нм в варианте с ручной коробкой и 270 Нм с роботизированной трансмиссией.
Кроссовер Qashqai с турбомотором 1.3 станет первым «Ниссаном», который будет оснащаться семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. До сих пор все двухпедальные «Ниссаны» с поперечным расположением мотора комплектовались вариатором.
Новый мотор полностью вытеснит из модельной линейки нынешние двигатели 1.2 мощностью 115 сил и 1.6 мощностью 163 сил. А вот 130-сильный дизель 1.6 останется.
Продажи новых машин с ручной коробкой передач уже начались, а версию с «роботом» европейцы смогут заказать лишь с ноября.
Читайте также: Тюнингованная версия Nissan Qashqai установила рекорд скорости среди кроссоверов
Новый турбомотор 1.3 разработан альянсом Renault-Nissan совместно с концерном Daimler. Эти двигатели ставятся на микровэны Renault Scenic, кроссоверы Renault Kadjar и Qashqai, а также компактный модели Mercedes А-класса. Renault-Nissan выпускает свою версию мотора на заводе в испанском Вальядолиде, Mercedes - в немецком городе Кёлледа.
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