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Раздел: Авто  
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В Сети рассказали о "минусах" нового Lexus UX

В Сети рассказали о "минусах" нового Lexus UXУ модели есть общие черты с Tоyоtа С-НR.

Специалисты портала провели первый тест-драйв новинки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

В основу нового японского кроссовера легла платформа GА-С, на которой также построена модель Tоyоtа С-НR. В связи с этим модели имеют общие черты.

Lехus UХ оснащается гибридной силовой установкой, в состав которой вошел 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 175 л.с. и электродвигатель. Для России производительность установки сократят до 150 л.с. Совместно с агрегатом работает вариатор и передний привод. Салон новинки может похвастаться богатым интерьером: многоуровневой передней панелью, большим монитором мультимедийной системы и стильным блоком климат-контроля.

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По словам специалистов, японский кроссовер вряд ли подойдет для семьи, так как места для задних пассажиров катастрофически мало. Вероятно, новинка разрабатывалась для молодой аудитории.
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 Теги: Lexus UX, Lexus, недостатки

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Сегодня, 09:50 » Автор: Алена Шимко
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