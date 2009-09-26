Раздел: Авто
В Сети рассказали о "минусах" нового Lexus UX
У модели есть общие черты с Tоyоtа С-НR.
Специалисты портала провели первый тест-драйв новинки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
В основу нового японского кроссовера легла платформа GА-С, на которой также построена модель Tоyоtа С-НR. В связи с этим модели имеют общие черты.
Lехus UХ оснащается гибридной силовой установкой, в состав которой вошел 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 175 л.с. и электродвигатель. Для России производительность установки сократят до 150 л.с. Совместно с агрегатом работает вариатор и передний привод. Салон новинки может похвастаться богатым интерьером: многоуровневой передней панелью, большим монитором мультимедийной системы и стильным блоком климат-контроля.
Читайте также: Рассекречен дизайн нового внедорожника Lexus
По словам специалистов, японский кроссовер вряд ли подойдет для семьи, так как места для задних пассажиров катастрофически мало. Вероятно, новинка разрабатывалась для молодой аудитории.
Специалисты портала провели первый тест-драйв новинки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
В основу нового японского кроссовера легла платформа GА-С, на которой также построена модель Tоyоtа С-НR. В связи с этим модели имеют общие черты.
Lехus UХ оснащается гибридной силовой установкой, в состав которой вошел 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 175 л.с. и электродвигатель. Для России производительность установки сократят до 150 л.с. Совместно с агрегатом работает вариатор и передний привод. Салон новинки может похвастаться богатым интерьером: многоуровневой передней панелью, большим монитором мультимедийной системы и стильным блоком климат-контроля.
Читайте также: Рассекречен дизайн нового внедорожника Lexus
По словам специалистов, японский кроссовер вряд ли подойдет для семьи, так как места для задних пассажиров катастрофически мало. Вероятно, новинка разрабатывалась для молодой аудитории.
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