Раздел: Авто
BMW определилась с датой дебюта электрокара i4
BMW i4 доберется до конвейера через три года.
Компания BMW объявила на автосалоне в Париже график выхода новых электрокаров. Всего к 2021 году линейка машин на батарейках будет состоять из пяти моделей, одной из которых станет автомобиль с индексом i4.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Одной из ближайших новинок немецкой группы станет хэтчбек MINI на электротяге, который появится в 2019 году. В 2020-м дебютирует кроссовер BMW iX3, заказы который уже принимают, а в 2021-м – вседорожник iNEXT. Об этих автомобилях производитель уже рассказывал ранее, однако сроков появления модели i4 до этого момента не было.
Читайте также: Seat назвал дату дебюта электрокара
BMW i4 доберется до конвейера через три года и будет представлять собой товарный вариант концепта iVision Dynamics, дебютировавшего на автосалоне во Франкфурте в 2017 году. Прототип оснащался электрической силовой установкой, позволяющей машине проезжать без подзарядки 600 километров. «Сотню» автомобиль набирает за четыре секунды, а его максимальная скорость составляет 200 километров в час.
Компания BMW объявила на автосалоне в Париже график выхода новых электрокаров. Всего к 2021 году линейка машин на батарейках будет состоять из пяти моделей, одной из которых станет автомобиль с индексом i4.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Одной из ближайших новинок немецкой группы станет хэтчбек MINI на электротяге, который появится в 2019 году. В 2020-м дебютирует кроссовер BMW iX3, заказы который уже принимают, а в 2021-м – вседорожник iNEXT. Об этих автомобилях производитель уже рассказывал ранее, однако сроков появления модели i4 до этого момента не было.
Читайте также: Seat назвал дату дебюта электрокара
BMW i4 доберется до конвейера через три года и будет представлять собой товарный вариант концепта iVision Dynamics, дебютировавшего на автосалоне во Франкфурте в 2017 году. Прототип оснащался электрической силовой установкой, позволяющей машине проезжать без подзарядки 600 километров. «Сотню» автомобиль набирает за четыре секунды, а его максимальная скорость составляет 200 километров в час.
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